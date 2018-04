CHANNING TATUM E JENNA DEWAN ANNUNCIANO L' ADDIO Non è cambiato l' amore che

CHANNING TATUM e Jenna Dewan - la coppia di Step Up si separa : l’annuncio : E alla fine venne il giorno: Channing Tatum e Jenna Dewan, una delle coppie d’oro di Hollywood, la coppia di Step Up, si separa. I due ne hanno dato l’annuncio tramite un post di Instagram in cui spiegano come si sia arrivati a questa decisione: dopo tanti anni di amore, hanno realizzato che “è tempo di prendersi dello spazio e aiutarsi a vicenda nel vivere la vita più piena, felice e soddisfacente possibile“, come recita ...

