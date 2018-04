Champions | Siviglia-Bayern 1-2 | autogol di Navas e Thiago Alcantara | Montella k o

LIVE Siviglia-Bayern Monaco - Champions League in DIRETTA : 1-2. Alcantara ribalta la sfida del Sanchez Pizjuan! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della gara d’andata dei quarti di finale di Champions League tra Siviglia e Bayern Monaco. La squadra di Montella, che ha eliminato il Manchester United di Mourinho negli ottavi di finale, proverà a trovare una nuova impresa contro i campioni di Germania, che hanno superato agevolmente il Besiktas. Nei primi 90′ della sfida gli andalusi dovranno provare a contenere ...

RISULTATI Champions LEAGUE/ Diretta gol live score - andata quarti : Juventus ancora senza reti - pari a Siviglia : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: Diretta gol live score dell'andata dei quarti di finale. Juventus Real Madrid e Siviglia Bayern Monaco le partite che si giocano nella serata di martedì 3 aprile(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 21:51:00 GMT)

Champions League - Siviglia-Bayern : formazioni ufficiali e diretta : ... : Ulreich; Kimmich, Hummels, Boateng, Bernat; Thiago, Martínez, Vidal; Ribery, Lewandowski, Müller Ore 20.45 - Stadio: Sanchez Pizjuan, Siviglia Arbitro: Orsato , Italia, Tv: Premium Sport 2 ...

Champions League - Siviglia-Bayern : probabili formazioni e diretta : ... Neuer, Coman Squalificati: nessuno Diffidati: Boateng, Rudy, Tolisso, Kimmich, Lewandowski Ore 20.45 - Stadio: Sanchez Pizjuan, Siviglia Arbitro: Orsato , Italia, Tv: Premium Sport 2 Web: tuttosport.

Risultati Champions League/ Diretta gol live score : Juventus Real Madrid - Siviglia Bayern - andata quarti - : Risultati Champions League: Diretta gol live score dell'andata dei quarti di finale. Juventus Real Madrid e Siviglia Bayern Monaco, 3 aprile.

Probabili formazioni / Siviglia Bayern Monaco : quote e le ultime novità live (Champions league) : Probabili formazioni Siviglia Bayern Monaco: quote e le ultime novità live sugli 11 in campo per la Champions League. Montella senza Banega, squalificato. (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 04:36:00 GMT)

Probabili formazioni Siviglia – Bayern Monaco - Andata Quarti di Finale Champions League 3-4-18 : Dopo aver ipotecato la Bundesliga, il Bayern Monaco vuole puntare anche alla Champions League. Martedì sera, al Ramon Sanchez-Pinjuan di Siviglia, si inizia a fare sul serio con i Quarti di Finale del trofeo europeo più importante per club, che aprirà ufficialmente la strada verso Kiev. I bavaresi vogliono riportare la coppa a casa dopo l’ultima Finale vinta nel 2013 a Wembley; in panchina c’era proprio Heynckes, ...

Siviglia - Montella : 'Champions? Sogno la Roma in finale. La Juventus...' : Vincenzo Montella , tecnico del Siviglia , ex di Roma , Catania, Fiorentina e Milan, parla a Rai Radio 1 nel corso di Radio Anch'Io Sport : 'Il compito più arduo tra Roma e Juve in Champions? Non ho ancora incontrato né Barcellona né il Real. Sono due squadre differenti, piene di talento. Ci vorrà anche molta fortuna. La Juventus ...

Champions League - Juventus : che senso avrebbe sperare nel Siviglia? Meglio una big. La Roma incrocia le dita… : Champions League, Juventus- Mancano ormai pochi minuti al sorteggio di Champions League valido per i quarti di finale. Juventus, Roma, Real Madrid, Barcellona, Siviglia, City, Liverpool e Bayern Monaco nell’urna infuocata. Diversi i pareri per quel che riguarda le nostre italiane. Chi Meglio di chi? Quale squadra incontrare per rischiare meno? Inutile fare i moralisti […] L'articolo Champions League, Juventus: che senso avrebbe ...

Siviglia ai quarti di Champions - Montella si toglie qualche sassolino : 'lezione al Milan? No - ma...' : Dopo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League con il Siviglia, Vincenzo Montella ha mandato un messaggio non troppo velato al Milan LaPresse/AFP L'esonero a fine novembre il punto più ...

Champions League - il trionfo di Montella : umilia Mourinho - il Siviglia elimina il Manchester United : Clamoroso all'Old Trafford: Vincenzo Montella guida il Siviglia all'impresa, vince 2-1 ed elimina il Manchester United di Josè Mourinho dalla Champions League . Una delle più grandi sorprese della ...