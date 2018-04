Champions League | Juventus travolta da Cristiano Ronaldo | il Real Madrid trionfa 3-0 a

Champions League Juventus-Real Madrid 0-3 - il tabellino : TORINO - Il Real Madrid batte la Juventus con il punteggio di 0-3 nella partita valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Doppietta per Cristiano Ronaldo . Juventus-Real Madrid 0-3:...

Video Gol Juventus-Real Madrid 0-3 : Highlights e Tabellino Champions League 3-4-2018 : Risultato Finale Juventus-Real Madrid 0-3: Cronaca e Video Gol Cristiano Ronaldo, Marcelo Quarti di Finale Champions League 3 Aprile 2018 (Andata). Si chiuderà qui il cammino della Juventus in questa Champions League: già dopo la gara d’andata dei quarti di finale, la Juventus viene travolta dal Real Madrid per 3 reti a 0. Decidono la gara la doppietta di Cristiano Ronaldo (il secondo gol una rovesciata meravigliosa) ed una rete di ...

Champions League 2018 - Juventus-Real Madrid 0-3 : lo show di Cristiano Ronaldo ipoteca la semifinale : La Juventus è stata sonoramente sconfitta dal Real Madrid nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2018. I Campioni d’Europa si sono imposti per 3-0 zittendo l’Allianz Stadium: i bianconeri sono crollati sotto i colpi della corazzata spagnola, nel remake della finale dello scorso anno, e devono praticamente dire addio ai sogni di qualificazione alle semifinali. Le merengues hanno ipotecato il passaggio del turno, ...

Pagelle Juventus-Real Madrid 0-3 - Champions League : Ronaldo extraterrestre - Dybala che delusione! Khedira il migliore tra i bianconeri : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Real Madrid Arriva una sconfitta pesante per la Juventus nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League 2018. All’Allianz Arena di Torino i campioni d’Italia sono stati piegati 3-0 dal Real Madrid, trascinato da un Cristiano Ronaldo in serata di grazia, autore di due reti (seconda da urlo: rovesciata in stile cartone animato giapponese) e dell’assist sul tris di Marcelo. Discorso ...

Il Real Madrid ha battuto 3-0 la Juventus nell’andata dei quarti di finale di Champions League : La Juventus ha perso 3-0 contro il Real Madrid nell’andata dei quarti di finale di Champions League giocata stasera a Torino. Per la Juventus l’incontro si è complicato fin dall’inizio, con il Real Madrid che è andato in vantaggio al The post Il Real Madrid ha battuto 3-0 la Juventus nell’andata dei quarti di finale di Champions League appeared first on Il Post.

VIDEO Cristiano Ronaldo - gol in rovesciata alla Juventus : bicicletta da vero Campione - numero in Champions League : Cristiano Ronaldo ha segnato un incredibile gol in rovesciata alla Juventus nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2018. Il fenomeno portoghese ha siglato il momentaneo 2-0 con una bicicletta stellare nel cuore dell’area di rigore dei bianconeri. Una rete davvero stupenda che ha meritato anche gli applausi dei tifosi avversari. Di seguito il VIDEO del gol di Cristiano Ronaldo. (foto Twitter ...

