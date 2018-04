Certificazione Unica | ultima chiamata

Cosa è la Certificazione Unica e perché deve essere consegnata a lavoratori e pensionati : Il 3 aprile è la scadenza per l’invio ai lavoratori dipendenti e ai pensionati della Certificazione Unica 2018 (CU 2018), necessaria per poter fare la dichiarazione dei redditi. Ecco Cosa sapere. La CU certifica i...

Certificazione Unica NoiPA 2018 : quando e a cosa serve : Qualche giorno fa, NoiPA ha avvisato: “Sono in corso di pubblicazione i modelli di Certificazione Unica (CU) 2018 all’interno dell’area riservata del portale NoiPA, nella sezione “Documenti Personali/CU”. Al momento, le operazioni di pubblicazioni dei modelli CU 2018 relativi ai redditi 2017 sono ancora in corso, per cui è possibile che i modelli non siano […] L'articolo Certificazione Unica NoiPA 2018: quando e a cosa serve proviene ...

Alle Colf o badanti va rilasciata la Certificazione Unica entro il 31 marzo Video : Il lavoro domestico è regolamentato alla stregua di tutte le altre tipologie di lavoro. Da qualche anno infatti tale branca del lavoro è regolata da un proprio contratto collettivo che per esempio, fissa i limiti retributivi per quanto concerne Colf, baby sitter e badanti. Nel CCNL ci sono tutte le norme che regolano il rapporto di lavoro tra dipendente e datore di lavoro. Quest’ultimo però rispetto alla stragrande maggioranza dei datori di ...

La Certificazione Unica 2018 (ex Cud) deve essere consegnata entro il 31 marzo Video : La consegna della #Certificazione Unica 2018 ai soggetti percettori di redditi da lavoro dipendente ed assimilati dovra' essere inderogabilmente effettuata entro la data del 31 marzo 2018, pertanto entro tale data tutti i datori di lavoro sono tenuti a consegnare la Certificazione, ex #CUD, ai propri dipendenti. Il 31 marzo cade di sabato, pertanto, come da prassi consolidata nel caso di scadenze ricadenti nelle giornate del sabato o dei ...

Certificazione Unica 2018 : ecco il modello : E' online il servizio per visualizzare, scaricare e stampare il modello della Certificazione Unica 2018 , relativa ai redditi percepiti nel 2017. Per chi ha come sostituto di imposta l' Inps , è ...

Certificazione Unica - domani ultimo giorno per l’invio dei dati : domani 7 marzo sarà l’ultimo giorno disponibile per l’invio online all’Agenzia delle Entrate del modello della Certificazione unica da parte dei sostituti d’imposta. Il modello dovrà certificare i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e alcuni redditi diversi corrisposti nel 2017. I dati saranno utilizzati per la dichiarazioni dei redditi precompilata che ...

