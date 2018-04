C’è una sparatoria all’interno della sede centrale di YouTube | in California

Allarme a Bologna - C’è una bomba da disinnescare. 9.000 persone da evacuare : Domenica prossima treni bloccati e modifiche alle viabilità. Anche i musei saranno chiusi. Limitazioni alle operazioni di decollo e atterraggio sull’aeroporto Marconi. L'ordigno di circa 200 chili è stato trovato nei pressi di Via Zanardi.Continua a leggere

“Lo voglio”. C’è posta per te - è il finimondo. Protagonista di una delle storie del programma di Maria De Filippi - Floriano viene inquadrato e - poco dopo - scoppia il caos. Avete notato che è successo? : Sabato 31 marzo 2018 è andata in onda una nuova puntata di C’è posta per te. Tante le storie che si sono susseguite e che hanno fatto piangere il pubblico, come accade ogni sabato. Una delle storie che ha fatto emozionare di più – e che ha provocato anche altro, ve lo diciamo tra un po’ – è quella di Stefania, Michele e della loro famiglia. Arrivano da Parigi. Stefania non vede la sua famiglia d’origine da 27 anni: i genitori hanno sempre ...

“Cosa ho passato…”. Gerry Scotti inedito a C’è posta per te. Durante l’ultima puntata del programma di Maria De Filippi - il conduttore si commuove e racconta una cosa che fin qui non sapeva nessuno. Pubblico a casa e in studio in lacrime : C’era attesa e le emozioni non possono di certo mancare nell’ultima puntata di C’è posta per te. La prima storia ha per protagonista Gerry Scotti, accolto in studio con grande affetto. Gerry si commuove subito: “Quest’anno mi ero ripromesso di non piangere e, invece, sto già piangendo”. A volerlo in studio è Nunzia che chiama il programma per suo figlio Francesco. Alla De Filippi ha raccontato di essere ...

Occhi al cielo nella notte di Pasqua - C’è la Luna blu : Precisazione. La Luna blu non è blu. È del solito colore. Si chiama Luna blu la seconda Luna piena nello stesso mese solare. Quest’anno è già successo a gennaio e si ripete a marzo, ma non è evento così abituale (il ciclo Lunare è di 29,53 giorni). Tornerà solo nel 2020, il 31 ottobre. La Luna di sabato 31 marzo, l’ora precisa è alle 14 e 37, ma ovviamente si vedrà chiaramente in cielo la sera, non è gigante come quella di fine gennaio. È ...

Alessandro Aronadio racconta una scena di Io C’è : “In questa scena il protagonista spiega a sua sorella che vuole trasformare un bed and breakfast in un luogo di culto”, dice il regista. Leggi

Viaggio in Aspromonte - nei luoghi di Papa Silvestro : “C’è una cupola che ha il suo nome. Leggenda vuole che vi abbia vissuto il suo eremitaggio” : “In una zona impervia, nascosta nell’alto corso della fiumara Gallico, ai piedi di Gambarie d’Aspromonte si trova una cupola dove Silvestro, destinato a divenire Papa, avrebbe vissuto il suo eremitaggio prima di conoscere Costantino. Si tratterebbe dei resti di un’abside di una chiesa forse risalente all’epoca degli eremitaggi basiliani. La vedremo in occasione del Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche”. Lo ha dichiarato ...

Montella : “Nazionale? Non C’è nessuna possibilità - non ho capelli bianchi” : “Nazionale? Non c’è nessuna possibilità ad oggi che possa allenare la Nazionale italiana, sia perché sto benissimo qui e ho la testa per lavorare qui, sia perché in Italia non c’è stato nessun tipo di contatto. E poi perché credo che per allenare l’Italia è necessario avere i capelli bianchi e al momento ne ho molto pochi”. Sono le parole del tecnico del Siviglia, Vincenzo Montella, ai microfoni di Fox Sports ...

Basta stress da allenamenti e risultati : a Lecco C’è una squadra che fa solo amichevoli : Basta stress da allenamenti e risultati: a Lecco c'è una squadra che gioca per il solo gusto di giocare. L'articolo Basta stress da allenamenti e risultati: a Lecco c’è una squadra che fa solo amichevoli è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ultimo giorno di riprese per Jennifer Morrison e C’era una volta : il cerchio si chiude - è il momento dell’addio : Tutto è pronto per l'addio. Il finale di C'era una volta è ormai alle porte e proprio domani andrà in scena l'Ultimo giorno di riprese. Jennifer Morrison ha già chiuso i conti con la storica serie ABC e ieri è tornata sul set per girare le scene che le permetteranno di dire addio al suo pubblico. Vancouver sta ospitando cast e crew per l'ultima volta e sono tanti gli attori pronti a tornare per chiudere in bellezza otto anni d'amore che hanno ...

C’è una Calabria che reagisce all’arroganza e spregiudicatezza della criminalità : La grande partecipazione alla Giornata dell’impegno e della memoria per ricordare le vittime innocenti delle mafie, organizzata da Libera, che

“Ha barato davanti a Stefano De Martino - rimasto muto” : C’è la prova. Isola dei Famosi - altra grana. E pubblico furioso con Alessia Marcuzzi : “Una farsa - era impossibile non accorgersi” : Isola dei Famosi, puntata numero 10. Puntata battuta dalla partita dell’Italia, che giocava contro l’Inghilterra a Wembley. Il reality di Alessia Marcuzzi è stato seguito da una media di 4 milioni 360 mila telespettatori, pari al 22,4% di share. Su Rai1, invece, l’amichevole di calcio è stata vista da 6 milioni 261 mila telespettatori medi, con il 23,6%. Fa niente, gli ascolti sono comunque alti, nonostante tutto. Si ...

“Indagato in inchiesta su spaccio” : C’è un calciatore italiano. L’amatissimo sportivo (ex della Nazionale) nei guai per una brutta storia di cocaina. Ma lui spiega tutto : È considerato uno dei calciatori più irriverenti della storia sportiva italiana. Ospite qualche settimana fa di Cattalan a EPCC, il programma di Sky che sta facendo impazzire i quarantenni d’Italia, Nicola Berti è stato uno dei più attesi della stagione per via della sua memorabilità fuori dal campo (e la passione dello stesso Cattalan per il calciatore). Ora però, per l’ex difensore dell’Inter e della Nazionale, è un brutto ...

“C’è ancora una chance”. Scomparsa Maddie McCann - la decisione della polizia apre un nuovo scenario. I genitori : “Possiamo dire solo grazie” : La sparizione di Madeleine Beth McCann è un fatto di cronaca che ha avuto come protagonista una bambina britannica, Scomparsa misteriosamente all’età di quattro anni la sera di giovedì 3 maggio 2007 a Praia da Luz, una località di villeggiatura frazione di Lagos nella regione di Algarve, in Portogallo. Il 9 maggio, l’Interpol ha diffuso un allarme mondiale a tutti gli Stati membri per la sua Scomparsa. Un caso su cui non è ...

“C’è solo una probabilità su 100.000.000.000.000 di essere colpiti dalla stazione spaziale cinese” : “C’è solo una probabilità su 100.000.000.000.000 di essere colpiti dalla stazione spaziale cinese” “C’è solo una probabilità su 100.000.000.000.000 di essere colpiti dalla stazione spaziale cinese” Continua a leggere