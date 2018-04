C'è un legame tra Trump e Assange? Le rivelazioni di Stone : Nel cosiddetto Russiagate spunta un legame tra Donald Trump e Julian Assange. A legare questi due personaggi sarebbe un terzo uomo, Roger Stone, un ex consigliere dell'attuale Presidente degli Stati Uniti che era anche manager della sua campagna per le Presidenziali. Ebbene, secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal, Stone avrebbe incontrato Julian Assange. Perché questo fatto è rilevante? Perché Assange è il fondatore di Wikileaks, il ...

“La sua morte…”. Verissimo - Belen straziata dal dolore. Ospite di Silvia Toffanin - l’argentina si lascia andare e ricorda quel suo legame “particolare” con Fabrizio Frizzi che nessuno conosceva. Lacrime e cordoglio : La morte di Fabrizio Frizzi ha sconvolto tutta l’Italia. Il conduttore se ne è andato il 26 marzo 2018 per un’emorragia cerebrale. Da indiscrezioni spuntate dopo la sua morte, però, sembra che Frizzi fosse gravemente malato: in tanti hanno parlato di tumori inoperabili dei quali Frizzi era a conoscenza. Pare infatti che sapeva che sarebbe morto da un momento all’altro. Il pubblico, però, non sapeva nulla: tutti erano rimasti a quel malore che ...

Pasqua. Via crucis del Papa al Colosseo. Galantino : riannoda legame tra martiri ieri e oggi : Con il Papa ci saranno anche una suora irachena a portare la croce e una bambina disabile aiutata dai volontari dell'Unitalsi. Suor Genevieve Al Haday è scampata alla violenza dello Stato Islamico che costrinse, nella notte tra il 6 e il 7 agosto 2014, a fuggire dalla Piana di Ninive fino ad Erbil, in Kurdistan, per trovare salvezza

Salute : scoperto legame tra emorragia gastrica e gruppo sanguigno : Importante scoperta scientifica tutta made in Mantova. Infatti, sono stati appena pubblicati sull’importante rivista internazionale Journal of Thrombosis and Thrombolysis i risultati di uno studio condotto da alcuni professionisti dell’ASST di Mantova. Questo studio, che ha analizzato più di 300 pazienti sottoposti a gastroscopia in urgenza per sospetta emorragia, ha messo in luce per la prima volta una associazione tra il gruppo sanguigno O e ...

Ingroia : da Spatuzza importanti conferme su collegamento omicidio Fava-Garofalo e trattativa : Su domanda di alcuni giornalisti presenti, Ingroia ha fatto poi anche una valutazione sulla situazione politica odierna: "Viene legittimo chiedersi come si possa anche lontanamente pensare, oggi, di ...

Terzigno - lite tra la D’Urso e la sorella del killer in diretta. È successo durante il collegamento con Pomeriggio 5. Il botta e risposta è stato velenosissimo. Quello che si sono dette farà molto discutere : durante la trasmissione Pomeriggio 5, Barbara D’Urso è tornata sulla tragedia familiare di Terzigno, per farlo si è collegata in diretta con Annalisa Vitiello, la sorella di Pasquale che tiene subito a precisare la sua versione dei fatti: “Condanniamo Quello che ha fatto Pasquale, ma ripeto non è un mostro. Ha fatto un gesto che è da condannare ma il fatto che poi si sia tolto la vita dice molto”. Barbara chiede poi ...

Giornate Mondiali dell’Acqua e delle Foreste - WWF : dimostrato il legame tra bacini idrografici - foreste e salute umana : Il 21 marzo (oggi) e il 22 marzo (domani) vedranno le celebrazioni di due Giornate Mondiali indette dall’ONU, dedicate, rispettivamente a foreste e Acqua, due risorse naturali chiave per gli ecosistemi del Pianeta. Il WWF ha deciso di coglie l’occasione per sottolineare la stretta relazione tra ecosistemi forestali, qualità dell’Acqua e salute umana rendendo nota una recentissima ricerca che dimostra come i bambini che vivono in bacini fluviali ...

Boding : il legame profondo tra genitori e figli : Il Boding è un termine che nasce negli Stati Uniti ed esprime un processo indispensabile di legame senza il quale l’uomo non sopravvive. “Bond” che significa attaccare, vincolare, incollare, deriva da una parola inglese che indica quel legame profondo che si instaura tra mamma e figlio e che permette alla mamma stessa di allattare, cullare, giocare con il proprio bambino, ma anche di proteggerlo, di non trascurarlo, di non ...

Aeroporto di Trapani - due nuovi collegamenti con Malta e Cagliari con Aliblue : A breve saranno in vendita i nuovi collegamenti diretti di #Aliblue Malta da #Trapani per #Cagliari e #Malta. Le due nuove #rotte saranno disponibili dal prossimo mese di aprile. Il volo Trapani - ...

Avengers : Infinity War / Video trailer - nuove rivelazioni : i collegamenti con gli altri film Marvel : Avengers: Infinity War, Video trailer. nuove rivelazione da parte dei registi i fratelli Russo sul film sui supereroi che uscirà alla fine del mese di aprile prossimo.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 21:58:00 GMT)

Audio e testo Ed Io di Valerio Scanu - il nuovo singolo sul legame tra l’Onnipotente e l’essere umano : Ed Io di Valerio Scanu è da oggi disponibile in rotazione radiofonica e in digital download. Il nuovo singolo dell'artista sardo è un brano inedito non ancora inserito in un album ed è disponibile in tutti gli store digitali da oggi, venerdì 16 marzo. All'indomani della presentazione ufficiale del libro autobiografico Giuro di dire la verità dalla A alla Zia Mary, in vendita da giovedì 15 marzo, Valerio Scanu torna alla sua musica rilasciando ...

Rally : confermato il legame tra la Skoda e la S.A. Motorsport per tutto il 2018 : La Skoda unirà le forze con il team S.A. Motorsport per provare a conquistare il Campionato Italiano Rally 2018 Skoda conferma nel 2018 il legame che la unisce al Motorsport fin dalla origini e che ...

Volotea - nuovo collegamento tra Catania e Pescara : due voli a settimana : Leggo . Tra Catania e Pescara , a partitre dal 31 maggio, ci sarà un nuovo collegamento Volotea . Il volo avrà due frequenze settimanali. 'Volotea atterrerà per la prima volta a Pescara e siamo ...

Maltempo - Astral : “Soppressi i collegamenti con le isole Pontine” : A causa di condizioni meteo avverse, la corsa Laziomar Formia-Ventotene delle 15.30 di oggi, e quelle Ventotene-Formia delle 06.45 e Ponza-Formia delle 07.45 di domani non verranno effettuate. Per lo stesso motivo oggi era già stata soppressa la corsa Formia-Ponza delle 14.30. Lo comunica Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo, Astral: “Soppressi i collegamenti con le isole Pontine” sembra essere il primo su Meteo Web.