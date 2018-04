Catania | ferì un alunno disabile | chiesto il giudizio per una prof

Catania - Musumeci incontri i due pompieri feriti al 'Fortino' : Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, si e' recato stamane all'ospedale Garibaldi di Catania a fare visita a Giuseppe Cannavo' e Marco Tavormina, i due vigili del fuoco rimasti feriti,...

Catania : Musumeci visita vigili del fuoco feriti in esplosione palazzina : Palermo, 31 mar. (AdnKronos) - Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci ha fatto visita questa mattina, all'ospedale Garibaldi di Catania, ai due vigili del fuoco, Giuseppe Cannavò e Marco Tavormina, rimasti feriti, dieci giorni fa, nell'esplosione del locale di una palazzina in cui hann

Esplosione Catania : tre morti - in gravi condizioni 2 feriti : ANSA, - Catania, 21 MAR - Restano gravi le condizioni dei due vigili del fuoco rimasti feriti nell'Esplosione avvenuta in una casa di casa che ha provocato la morte di due loro colleghi, Dario ...

Catania - comandante Vigile visita feriti : 12.29 Sgomento a Catania per l'esplosione che ieri sera ha causato la morte di 2 vigili del fuoco,del titolare di un'officina di biciclette e il ferimento di 2 pompieri, a seguito di una fuga di gas. Il comandante dei Vigili del Fuoco,Giomi,è arrivato in città per esprimere il proprio dolore ai familiari delle vittime e per visitare i feriti, uno dei quali si è aggravato.I Vigili escludono che la deflagrazione sia avvenuta per l'intervento dei ...

Italia : esplosione in palazzina a Catania - 3 morti e 2 feriti

Esplosione a Catania - tre morti e due feriti gravi : 'Sembrava un attentato' Video : L’Esplosione, il boato, tre morti, due dei quali vigili del fuoco in servizio che hanno perso la vita sul lavoro. E’ accaduto oggi in una palazzina di Catania, in via Garibaldi al civico 316, dove l’Esplosione sarebbe stata provocata da una fuga di gas in un’officina per biciclette e sarebbe avvenuta dall'interno verso l'esterno. Due vigili del fuoco hanno perso la vita ed è rimasto carbonizzato anche un abitante del palazzo. Ricoverati in gravi ...

Esplosione a Catania - 3 morti : due erano vigili del fuoco. Due feriti - un altro pompiere sotto choc : Un'Esplosione si è verificata a Catania: ci sono tre morti, due dei quali sono vigili del fuoco. L'Esplosione è avvenuta in un edificio nella zona di via Garibaldi,...

Esplosione in un palazzo a Catania : almeno quattro morti e diversi feriti : almeno quattro morti di cui due vigili del fuoco: è il primo bilancio dell’Esplosione che si è verificata in una palazzina a Catania in una piccola officina che ripara biciclette in via Garibaldi, secondo quanto ha confermato anche il sindaco Enzo Bianco. Altri persone sarebbero ricoverate in gravi condizioni all’ospedale Garibaldi....

Catania - esplode un palazzo. Si temono vittime. Feriti a terra anche i Vigili del Fuoco : L'esplosione sarebbe stata provocata da una perdita di gas in un edificio di via Garibaldi.Continua a leggere

