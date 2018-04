Carlo Conti e il ritorno a l' Eredità dopo la morte di Frizzi

Fabrizio Frizzi - la moglie di Carlo Conti su Instagram : “Carlotta ti voglio bene” : “In questi giorni non faccio altro che pensare alla forza e al dolore composto di una gran donna…. Quanto assurda sarebbe la vita se non ci fosse Dio…. conforto di tutti noi. Carlo tta ti voglio bene“. Con queste parole la moglie di Carlo Conti , Francesca Vaccaro, ha voluto esprimere vicinanza a Carlo tta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi scomparso la settimana scorsa a 60 anni. Conti era legato a Frizzi da una grande ...

Frizzi - il messaggio della moglie di Conti a Carlotta Mantovan : La morte di Fabrizio Frizzi ha colpito e non poco il mondo dello spettacolo che di fatto a una settimana dalla scomparsa del conduttore è ancora sotto choc. Il dolore non può andar via in pochi giorni. Ci vorrà del tempo prima che il dolore, soprattutto in famiglia, possa diventare almeno fonte di rassegnazione davanti ad un dramma così grande e improvviso. E di fatto con quel dolore fa i Conti soprattutto la moglie di Frizzi, Carlotta Mantovan. ...