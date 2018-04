Carlo Conti commosso a L’Eredità | “Vorrei essere da un’altra parte”

lanostratv

: Da questa sera #LEredità con Carlo Conti. Alle 18.45 su #Rai1 @Raiofficialnews @RaiPlay - RaiUno : Da questa sera #LEredità con Carlo Conti. Alle 18.45 su #Rai1 @Raiofficialnews @RaiPlay - MilanTV : Appuntamento alle 18:30 per il primo #InfernodelLunedì di primavera! Aspettando Andrea Conti parleremo dei grandi r… - repubblica : Carlo Conti torna all'Eredità dopo la morte dell'amico Frizzi -

(Di martedì 3 aprile 2018) L’Eredità,: “Grazie a voi che avete coccolato Fabrizio Frizzi” Oggi è ricominciata L’Eredità dopo la sospensione avvenuta in seguito alla tragica scomparsa di Fabrizio Frizzi.è entrato in quello studio che conosce fin troppo bene e ha aperto la prima puntata del post Fabrizio Frizzi così, con poche parole ma commosse: “Eccomi qua, sono le chiavi che mi sono scambiato con lui e ritornano a me, vorreida tutt’altra parte e non qui … Dico grazie a questo studio che ha coccolato Fabrizio per questi mesi. Grazie soprattutto a voi. Lo spettacolo deve andare avanti”. La scomparsa di Fabrizio Frizzi (non morte, poiché un artista non muore mai) ha causato un corto circuito nel cuore di tutti i suoi colleghi, amici, familiari e telespettatori che amavano la sua educazione, il suo costante buonumore e sorriso ...