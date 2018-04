Cancro | mela annurca contro perdita capelli post chemioterapia

Blastingnews

: ?? - “ una mela marcia rovina tutto il cesto “ - Hamas è il cancro di questa marcia #GreatReturnMarch - Hectypizza : ?? - “ una mela marcia rovina tutto il cesto “ - Hamas è il cancro di questa marcia #GreatReturnMarch -

(Di martedì 3 aprile 2018) Arriva da uno studio ancora in corso, ma che ha già raggiunto risultati ottimi, la speranza per molti uomini e soprattutto donne, che a causa delsi devono sottoporre a cicli di, la quale nella maggior parte dei casi porta ad un noto effetto collaterale: l'alopecia. Ladeidurante il trattamento chemioterapico, non è sicuramente un problema prioritario nei pazienti affetti da tumore, ma evitarne la caduta avrebbe certamente forti ripercussioni positive nel modo in cui il percorso di cure viene affrontato. Lo studio Lo studio, condotto dall' Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale di Napoli e dal dipartimento di Farmacia dell'Università Federico II di Napoli, lascia ben sperare gli esperti, i quali spiegano che nel corso della ricerca che ha preso il via due anni fa, è emerso che l'assunzione di un integratore a base dia ...