Cambiamenti climatici | ANBI | “Ognuno faccia la propria parte | alla politica chiediamo più

Cambiamenti climatici : dal sale un possibile aiuto per raffreddare la Terra : Spargere grandi quantità di sale nell’atmosfera potrebbe prevenire i Cambiamenti climatici, secondo la proposta di un gruppo di ricercatori. Hanno suggerito che, poiché il sale è molto rifrangente, potrebbe riflettere la luce solare nello spazio, contribuendo a raffreddare la Terra. Ma altri climatologi non ne sono così sicuri. Quest’idea rientra nella categoria della geoingegneria, ossia un tentativo su larga scala di cambiare l’ambiente come ...

Ambiente - WWF : dai Cambiamenti climatici una grave minaccia per api e altri impollinatori : Una delle spie degli effetti negativi dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale è la drammatica diminuzione delle api domestiche e selvatiche. Dopo l’uso massiccio dei pesticidi i cambiamenti climatici rappresentano una delle maggiori minacce per gli impollinatori, da cui dipende oltre il 70% della produzione agricola per la nostra alimentazione. Un primo segnale arriva dalla produzione di miele. Secondo i dati forniti da dagli ...

Caro Salvini - ecco perché i Cambiamenti climatici hanno a che fare con le migrazioni : (Foto: Michael S. Yamashita/Getty Images) Lo scorso lunedì 19 marzo la Banca mondiale ha pubblicato un lungo rapporto dal titolo Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration, dedicato al complesso tema delle migrazioni indotte dai cambiamenti climatici. Il documento, che avevamo già commentato qui su Wired e che è scaricabile da qui in formato pdf (il file pesa oltre 63MB), è la sintesi raccontata in più di 200 pagine della situazione ...

Cambiamenti climatici - scioglimento dei ghiacciai : superato il punto di non ritorno : Nell’Accordo di Parigi, 195 stati membri della Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici hanno deciso di limitare l’aumento della temperatura globale media ben al di sotto dei 2°C, se possibile 1.5°C, rispetto ai livelli preindustriali. Questo dovrebbe ridurre notevolmente i rischi dei Cambiamenti climatici. Ma se questo piano funzionasse, cosa significherebbe per l’evoluzione dei ghiacciai? Per rispondere a questa domanda, ...

Cambiamenti climatici : nuovi dati confermano un importante aumento di eventi meteorologici estremi : nuovi dati mostrano che gli eventi meteorologici estremi sono diventati più frequenti negli ultimi 36 anni, con un notevole aumento di alluvioni e altri eventi idrologici anche rispetto a 5 anni fa, secondo un nuovo studio dell’European Academies’ Science Advisory Council (EASAC), costituito da 27 accademie scientifiche nazionali dell’Unione Europea e della Svizzera. Considerato l’aumento nella frequenza degli eventi meteorologici estremi, ...

Produzione di caffè - i Cambiamenti climatici ridurranno le terre coltivabili : Lo scorso anno dal primo Forum mondiale dei Paesi produttori di caffè fu lanciato un allarme, solo parzialmente ascoltato. All’epoca, infatti, si cercò di focalizzare l’attenzione sul fatto che i cambiamenti climatici in corso nel nostro Pianeta, sarebbero in grado di dimezzare le terre coltivabili entro il 2050, a causa (e non solo) dell’innalzamento delle temperature. Certo, questo non significa che le nostre abitudini di consumo siano ...

Il campionato italiano della bugia 2018 sarà dedicato ai Cambiamenti climatici : E’ dedicata al meteo e ai cambiamenti climatici la 42° edizione del campionato italiano della bugia in programma a Le Piastre di Pistoia sabato 4 e domenica 5 agosto 2018. Oggi sono stati pubblicati i bandi per le sezioni verbale, letteraria e grafica. Il tema di questa edizione, spiega un comunicato stampa, riguardera’ entrambe le articolazioni, cioe’ il campionato italiano e quello internazionale, che lo scorso anno – ...

Cambiamenti climatici : al via i lavori dell’Alleanza Solare Internazionale : Aperti oggi a New Delhi i lavori della Conferenza di fondazione dell’Alleanza Solare Internazionale, un progetto per contrastare gli effetti negativi dei Cambiamenti climatici, anche attraverso l’uso del fotovoltaico. L’iniziativa, lanciata da Francia e India nel 2015 durante la COP21 di Parigi, è stata accolta positivamente da 121 Paesi, anche se al momento solo 56 hanno ratificato il relativo l’Accordo Quadro. Macron, ...

Cambiamenti climatici - Macron : nuovi accordi globali entro il 2020 : Nell’ambito del viaggio ufficiale di quattro giorni in India, il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che entro il 2020 si dovranno raggiungere in ambito Onu nuovi accordi globali che forniscano alla popolazione strumenti per rendere efficace la battaglia per contrastare i Cambiamenti climatici: lo riferisce l’agenzia di stampa Pti. In riferimento all’Accordo di Parigi sui Cambiamenti climatici, il capo dello ...

Italia : Le imprese sono in ritardo sulla prevenzione ai Cambiamenti climatici! : Di recente, l’ente di certificazione internazionale DNV GL ha pubblicato un’indagine sul tema dell’adattamento e della resilienza ai cambiamenti climatici da parte del mondo delle imprese, coinvolgendone oltre 1.200 nel mondo. La ricerca, svolta in collaborazione con l’istituto di ricerca GFK, ha evidenziato come le aziende su scala globale siano ancora impreparate ad affrontare la problematica. Non fanno eccezione le imprese Italiane, che non ...

La salute pubblica e i Cambiamenti climatici : tutto quello che sappiamo sull’Italia : Ci sono diversi aspetti del clima che hanno un effetto importante sulla salute in Italia. Ad esempio temperature elevate che si prolungano per periodi più lunghi del solito, oppure precipitazioni troppo abbondanti e violente o, al contrario, lunghi periodi in cui non piove. Questi sono alcuni degli argomenti affrontati dalla Fondazione CMCC nell’ambito del proprio contributo al WHO UNFCCC Climate and health country profile for Italy, la ...

La scienza al voto - accordo multipartisan per l ambiente Contro smog e Cambiamenti climatici' : ... risponde Antonello Pasini , ricercatore dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR e coordinatore del Comitato scientifico di La scienza al voto . 'La nostra proposta è stata sottoscritta ...

Ricerca : nasce il centro italiano universitario sui Cambiamenti climatici : Le tre scuole universitarie federate (Normale e Sant’Anna di Pisa, Iuss di Pavia) hanno presentato i nuovi progetti congiunti in Ricerca e formazione, dopo l’entrata in vigore degli statuti, avvenuta lo scorso 25 febbraio, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Particolarmente rilevanti e attuali le sfide scientifiche che attendono il nuovo soggetto accademico nato dalla Federazione, sfide rese possibili grazie anche all’assunzione ...