Call Out My Name di The Weeknd è dedicata a Selena Gomez e al suo trapianto di rene?

optimaitalia

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - itsforwatson : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - OptiMagazine : #CallOutMyName di @TheWeeknd è dedicata a @SelenaGomez e al suo trapianto di rene? (Audio e testo)… -

(Di martedì 3 aprile 2018) Con il primo posto in classifica negli USA del nuovo singoloOut Mydi The, che ha anticipato l'uscita a sorpresa dell'EP My Dear Melancholy, sulla stampa internazionale è scoppiato un nuovo caso: il brano parla die del suodi?I due si sono frequentati per diversi mesi dal gennaio 2017 e la scorsa estate laha dovuto sottoporsi ad unper affrontare gli effetti del lupus, malattia autoimmune da cui è affetta e che ha compromesso la funzionalità di uno dei suoi reni. A donarle l'organo è stata la sua migliore amica, Raisa Francia, più volte ringraziata in pubblico per averle salvato la vita. Ma ora il gossip impazza su una presunta richiesta di donazione all'allora fidanzato The.Il testo del brano è stato interpretato da alcuni come una potenziale invettiva diretta alla, ex compagna del cantautore. In ...