California | allarme sparatoria davanti alla sede di YouTube

TERREMOTO IN ALASKA - M 8.2/ Video - allarme tsunami cancellato : allerta in Canada e fino alla California : Fortissimo TERREMOTO in ALASKA: Video e ultime notizie, allarme tsunami dopo scossa di magnitudo 8.2 Richter. Golfo e Isola Kodiak allertate, come California, Litorale Usa e Messico(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 13:20:00 GMT)