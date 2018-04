: #JuveReal, #Chiellini: «Abbiamo la convinzione di poter fare qualcosa di grande» - tuttosport : #JuveReal, #Chiellini: «Abbiamo la convinzione di poter fare qualcosa di grande» - Gazzetta_it : Tutti in piedi per Ronaldo. Juve demolita dal Real: 3-0 #JuveReal #ucl #champions - Sport_Mediaset : #JuventusRealMadrid 0-3, qui il momento dell'impatto con la sfera di Ronaldo, per una rovesciata indimenticabile! >… -

Nell'andata dei quarti di,il Realtravolge 0-3 la. Pronti via, Ronaldo anticipa tutti ed è vantaggio Real (3').La Juve reagisce e al 23'miracolo di Navas su Higuain.Al 36' traversa colpita da Kroos e subito dopo occasionissima non sfruttata da Chiellini che al 64'sbaglia su Vazquez che tira,Buffon para,ma Carvajal serve CR7 che raddoppia con una strepitosa rovesciata.Al 66'Dybala si fa espellere e al 72'il solito CR7 manda in gol Marcelo.All'87' traversa di Kovacic e per i bianconeri è buio pesto.(Di martedì 3 aprile 2018)