Calcio | Oddo | siamo in grande difficoltà

Panini - nuove figurine per il Calcio mercato invernale : ci sono Rafinha e Oddo : Martin Caceres, Rafinha , Emanuele Giaccherini, Blerim Dzemaili e anche i mister Gennario Gattuso, Walter Zenga e Walter Mazzarri. sono solo alcuni dei grandi protagonisti della sessione invernale del calciomercato di Serie A TIM a cui la Panini ha voluto dedicare una figurina extra della collezione “Calciatori 2017-2018”. Averle è davvero semplice. In edicola a partire da […] L'articolo Panini , nuove figurine per il calciomercato ...

Calciomercato Udinese - il messaggio di Oddo alla società : sarà ascoltato? : Calciomercato Udinese – Al termine della sfida persa dall’Udinese contro la Lazio, il tecnico dei friulani, Massimo Oddo, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ si è detto rammaricato per il risultato: “Risultato bugiardo, troppo ampio per quanto visto. Abbiamo fatto una buona partita. Oggi la Lazio non ha giocato come tutte le altre volte, nei momenti migliori nostri abbiamo preso gol. È andata così. Siamo stati 45’ nel ...