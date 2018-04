Calcio | derby Milano vicino sold out

Il Calcio femminile conquista il Wanda Metropolitano : in 22.000 per il derby di Madrid : Il derby femminile tra Atletico Madrid e Real Madrid ha accolto un gran numero di spettatori allo stadio. Stabilito un nuovo record per il club biancorosso. L'articolo Il calcio femminile conquista il Wanda Metropolitano: in 22.000 per il derby di Madrid è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio - Serie A 2018 : anticipo 28ma giornata. Il Verona si impone nel derby con il Chievo : Va all’Hellas Verona l’anticipo della 28ma giornata, in scena al Bentegodi: nel derby il Chievo è uscito sconfitto per 1-0 in un match tesissimo come tutte le stracittadine. Poche emozioni, tanti contrasti in campo: a decidere il match è stata la rete di Andrea Caracciolo al 52′ su azione da Calcio d’angolo. Vittoria fondamentale per i veronesi in chiave salvezza. Verona-Chievo 1-0 Verona (4-4-2): Nicolas; Ferrari, ...

Calcio - recupero 27a giornata Serie A : si giocherà ad aprile. Resta da definire la data del Derby Milan-Inter : La 27a giornata della Serie A sarà recuperata il 3 e il 4 aprile. È questo quanto emerso dalla riunione di Lega che si è tenuta quest’oggi a Milano. A comunicarlo è stato lo stesso Giovanni Malagò, Commissario Straordinario e Presidente del CONI. Il recupero riguarderà però solo sei delle sette partite: Resta da definire, infatti, la data del Derby Milan-Inter, per il quale si attenderà di conoscere il risultato del turno in corso di ...

Calcio - i migliori italiani della 25^ giornata di Serie A : Federico Bernardeschi incanta nel derby di Torino - Giacomo Bonaventura lancia in orbita il Milan : Tanti gol e la consapevolezza di disporre di un jolly che farà la fortuna della Nazionale nei prossimi anni. La 25^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 incorona Federico Bernardeschi, straordinario protagonista nella vittoria della Juventus nel derby contro il Torino. Ma non solo la corsa scudetto infimma la massima Serie. Il Milan di Gattuso continua a vincere grazie ad un talento azzurro, mentre il Chievo ritrova i tre punti con la ...

Calcio : derby alla Juve - Torino ko 1-0 : ANSA, - Torino, 18 FEB - Il derby della Mole va alla Juventus che scavalca il Napoli e si riporta momentaneamente in testa alla classifica. Decide l'incontro una rete di Alex Sandro al 33' del primo ...

Calcio - derby della Mole alla Juve : 0-1 : 14.31 La Juventus vince 1-0 il derby con il Torino e per il momento è in vetta. Gara vivace con un primo tentativo di Higuain fermato da Sirigu. L'argentino si fa male e uscirà al 15'.Replica il Toro:Obi serve Belotti che,solo davanti a Szczesny, sbaglia il controllo.Al 33' il subentrato Bernardeschi serve Alex Sandro ed è vantaggio Juve.Mazzarri inserisce Niang, Allegri Dybala,ma il Toro risente dello svantaggio.Nella fase finale i granata ...

Calcio : a Orsato il derby di Torino : ANSA, - ROMA, 15 FEB - Sarà Orsato di Schio a dirigere il derby della Mole, Torino-Juventus, in programma domenica alle 12.30. Tra le altre designazioni della 6/a giornata di ritorno, Genoa-Inter è ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : derby iberico in finale! Ricardinho sfida le Furie Rosse. Spagna in cerca dell’ottavo titolo - Portogallo per una storica prima volta : Gli Europei 2018 di Calcio a 5 sono in salsa iberica. Portogallo e Spagna si contenderanno il trofeo nell’ultimo atto della competizione che domani, sabato 8 febbraio, si concluderà con la disputa della finale nell’Arena Stozice di Lubiana. Alle ore 20.45 è in programma il Calcio d’inizio di un match che si preannuncia a dir poco spettacolare tra due squadre che hanno intenzione non solo di portare a casa la coppa, ma anche di ...

Calciomercato Milan/ News - Lautaro Martinez : è derby con i nerazzurri (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: vi sarebbero anche i rossoneri sulle tracce del gioiello d’attacco argentino del Racing, Lautaro Martinez(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 11:32:00 GMT)

Calcio a 5 - Europei 2018 : la Russia affronta la Polonia - derby dei Balcani tra Slovenia e Serbia : Ci siamo. Il conto alla rovescia per gli Europei 2018 di Calcio a 5 in Slovenia è terminato. Nell’Arena Stozice di Lubiana le squadre più forti del Vecchio Continente sono pronte a darsi battaglia per contendersi il titolo europeo. Due anni fa, a Belgrado, fu la Spagna a festeggiare e quest’anno le Furie Rosse sapranno riconfermarsi? Sono tante le possibili candidate al successo finale e tra queste anche l’Italia, desiderosa di ...

Calcio femminile - 11a giornata Serie A 2017-2018 : la Juventus soffre ma supera il Tavagnacco - tris del Brescia nel derby del ‘Garda’ : L’undicesima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018 è andata in archivio. Andiamo a raccontarvi quanto avvenuto nell’ultimo turno del girone d’andata. La Juventus ha centrato l’undicesima vittoria in altrettanti incontro superando, in trasferta, 2-1 alla Dacia Arena di Udine il Tavagnacco sul punteggio di 2-1. Una vittoria in rimonta quella delle ragazze di Rita Guarino che alla marcatura di ...