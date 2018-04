Calcio | Champions League 2018 | Siviglia-Bayern Monaco 1-2 I bavaresi rimontano gli

Calcio - Champions : Juventus-R.Madrid 0-3 : 22.36 Nell'andata dei quarti di Champions,il Real Madrid travolge 0-3 la Juventus. Pronti via, Ronaldo anticipa tutti ed è vantaggio Real (3').La Juve reagisce e al 23'miracolo di Navas su Higuain.Al 36' traversa colpita da Kroos e subito dopo occasionissima non sfruttata da Chiellini che al 64'sbaglia su Vazquez che tira,Buffon para,ma Carvajal serve CR7 che raddoppia con una strepitosa rovesciata.Al 66'Dybala si fa espellere e al 72'il ...

Calcio - Champions League 2018 : verso Barcellona-Roma. Impresa improba per i giallorossi - ma i precedenti… : Da una parte la formazione stellare che sta dominando LaLiga con nove punti di margine sull’Atletico Madrid, dall’altra la formazione che in Italia attualmente è al terzo posto in Serie A, e sta difendendo con le unghie il piazzamento che varrebbe la qualificazione diretta alla prossima Champions League: questo alla vigilia il quadro che si presenta pensando a Barcellona-Roma, gara d’andata dei quarti di finale del massimo ...

Calcio - Champions League 2018 : Juventus alla prova dei Galacticos - Allegri pregusta la rivincita di Cardiff : Vendicare Cardiff e mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno. La Juventus si appresta a sfidare il Real Madrid all’Allianz Stadium nel match in programma martedì 3 aprile, che vedrà fronteggiarsi, nell’andata dei quarti, le due finaliste della passata edizione della Champions League. Brucia ancora in casa bianconera la disfatta che si concretizzò in un secondo tempo da incubo, quando Ronaldo e compagni misero alle corde la ...

Calcio femminile - Champions League 2017-2018 : Wolfsurg e Lione volano in semifinale - Manchester City e Chelsea tra le migliori d’Europa : Nella giornata di ieri si sono disputate le gare di ritorno dei quarti di finale della Uefa Women’s Champions League e gli esiti dei match d’andata non sono mutati. Il Manchester City si è confermato sul campo delle svedesi del Linköping, vincendo con un roboante 5-3. Per le inglesi le marcatrici sono state di Ross al 14′, doppietta di Stanway al 23′ ed al 33′, Beattie al 42′ e Christiansen al 64′. A ...

Calcio - grandi novità per la Champions League 2019 : aggiunta la quarta sostituzione - tolto il vincolo sui calciatori : La Champions League e l’Europa League 2018-2019 saranno davvero rivoluzionarie. Sono infatti stati modificati gli orari d’inizio delle partite ma non solo. Una delle grandi novità, infatti, sarà la possibilità di effettuare la quarta sostituzione: un cambio in più in aggiunta agli attuali tre. Attenzione però perché la sostituzione integrativa sarà a disposizione soltanto per i tempi supplementari dei turni a eliminazione diretta. ...

Calcio - rivoluzione per la Champions League 2019 : cambiano gli orari delle partite! Tutto il programma - i nuovi orari e le date : rivoluzione in vista per la Champions League e l’Europa League. Dalla prossima stagione, infatti, cambierà l’orario d’inizio delle partite delle due competizioni continentali: un vero e proprio stravolgimento che modificherà, anche se di poco, le abitudini degli appassionati e dei tifosi. Gli incontri della Champions League non incominceranno più alle ore 20.45 ma alle ore 21.00: un quarto d’ora di differenza che farà ...

Calcio femminile - Champions League 2018 : quarti di finale. Super sfida Lione-Barcellona - Montpellier e Wolfsburg favorite : Non sarà solo la Champions League del Calcio maschile ad entrare in scena in questi giorni. Anche nel “Pallone in rosa“, domani ed il 22 marzo, avranno inizio i match d’andata dei quarti di finale della manifestazione massima del Vecchio Continente. La Women’s Champions League riprenderà dai confronti tra le migliori otto compagine europee e sfortunatamente non avremo club italiani al via. Brescia e Fiorentina, infatti, ...

Calcio quotato - Juventus e Roma in rosso dopo sorteggi Champions League : Teleborsa, - I sorteggi per i quarti di finale di Champions League non aiutano i titoli di Juventus e A.S. Roma . Il club bianconero è sceso sui minimi in Borsa, segnando ora un calo dell'1,15% mentre ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Roma - la Champions porta… Verratti : tentativo con il Psg - via Nainggolan : Calciomercato Roma, tentativo per Verratti. La Roma sta attraversando un momento veramente importante, la squadra di Di Francesco è reduce dall’entusiasmante successo in Champions League contro lo Shakhtar ed adesso attende l’avversario dei quarti di finale, i giallorossi possono rappresentare la mina vagante della competizione. Il passaggio del turno ai quarti ha portato una discreta cifra nelle casse della Roma che potrebbe ...

Due squadre e tre allenatori ai quarti di Champions. Ma il Calcio italiano non era morto? : Il calcio, però, resta una scienza inesatta e molti dimenticano che nelle partite di andata e ritorno un singolo episodio può essere determinante su tutto il resto e allora anche la resilienza ...

Calcio - Champions League 2017-2018 : Roma a caccia dell’impresa all’Olimpico con lo Shakhtar - ribaltare il risultato dell’andata per accedere ai quarti : Un sogno possibile. Questa è la sensazione che permea nei cuori dei tifosi giallorossi, che confidano nella rimonta della Roma, impegnata all’Olimpico contro lo Shakhtar Donetsk nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2017-2018. La sconfitta per 2-1 in Ucraina ha complicato il percorso dei ragazzi guidati da Di Francesco, ma lascia aperte le porte ad un ribaltone che la Roma tra le mura amiche sembra in grado di poter ...

Calcio - Champions League 2018 : i precedenti di Tottenham-Juventus. Prima della gara d’andata soltanto amichevoli : Una gara che vale una stagione: il ritorno degli ottavi della Champions League di Calcio mette di fronte Tottenham e Juventus, dopo il 2-2 maturato all’andata a Torino. Quello che invece andrà in scena a Londra sarà il quinto confronto assoluto tra le due formazioni, conteggiando ovviamente anche il precedente appena citato. I primi tre precedenti però fanno riferimento tutti a confronti amichevoli: gli ultimi due sono molto recenti e sono ...