Calcio | a Udine applausi per Astori

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Udinese - occhi su Kragl del Foggia : Calciomercato Udinese – L’Udinese si prepara in vista del ritorno in campo per la giornata del campionato di Serie A ma a tenere banco è anche il futuro, la dirigenza sta lavorando in anticipo per costruire la squadra della prossima stagione. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb si sta studiando la situazione legata ad Oliver Kragl, protagonista di una stagione entusiasmante in Serie B. Il Foggia può vantare il diritto di ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Udinese - occhi su Lapadula : Calciomercato Udinese – Stagione altalenante in casa Udinese, la squadra di Oddo non sta attraversando un buon momento e rischia di rovinare quanto raccolto fino al momento, la situazione risulta per adesso tranquilla. Nel frattempo si pensa anche al mercato della prossima stagione, secondo indiscrezioni riporta da CalcioWeb nel mirino è finito Lapadula in prestito al Genoa dal Milan. I rossoblu non sono entusiasti della stagione ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Udinese - può arrivare Locatelli dal Milan : Calciomercato Udinese – Stagione altalenante per l’Udinese, l’arrivo in panchina di mister Oddo aveva cambiato le carte in tavola per i bianconeri ma adesso la squadra sta attraversando un momento molto negativo, l’obiettivo salvezza rimane vicinissimo. Ma si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato, non sono da escludere diverse novità soprattutto per il centrocampo. In particolar modo secondo indiscrezioni ...

Udinese-Sassuolo 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : pagelle Udinese-Sassuolo 1-2, che partita di Politano, emozioni nella giornata valida nel campionato di Serie A, si sono affrontati Udinese e Sassuolo in una gara importante per il massimo torneo italiano. Esce dalla crisi la squadra neroverde che conquista tre punti preziosissimi per la salvezza, successo da un certo punto di vista che può essere considerato inaspettato. Momento sempre più delicato per i bianconeri, quinta sconfitta ...

Calcio : match fixing fa tappa a Udine : In un mondo complesso come quello del Calcio professionistico - ha spiegato il ds dell'Udinese, Manuel Gerolin - non basta più trasmettere ai ragazzi i valori della correttezza ma vanno aiutati a ...

Pagelle/ Juventus-Udinese (2-0) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 28^ giornata - primo tempo) : Pagelle Juventus Udinese: Fantacalcio, i voti della partita della 28^ giornata. Dopo l'impresa di Wembley i campioni d'Italia erano chiamati a ripartire in campionato, a caccia della vetta(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 17:08:00 GMT)

Calcio sotto choc - Astori trovato morto a Udine. Era nella camera dell'hotel : È morto Davide Astori, capitano della Fiorentina. Lo comunica la Società. I viola si trovavano a Udine per l'incontro di Calcio che dovevano disputare oggi. La partita è stata immediatamente rinviata. ...

Sampdoria-Udinese - gol Adnan o autogol di Silvestre? La decisione per il fantaCalcio : Sampdoria-Udinese, gol Adnan o autogol di Silvestre? Si sono giocate gran parte delle partite della 26^ giornata del campionato di Serie A, una partita che ha regalato emozioni è stata quella tra Sampdoria ed Udinese, 2-1 il risultato. In gol Silvestre e Duvan Zapata, per i bianconeri in rete Adnan, dubbi sulla marcatura per il club bianconero, gol Adnan o autogol di Silvestre? Ecco la decisione presa per il fantacalcio, si tratta di gol di ...

Calcio - Serie A 2018 : Roma corsara ad Udine - scavalcata l’Inter al terzo posto. I risultati degli anticipi : Negli anticipi della 25a giornata di Serie A la Roma vince ad Udine per 0-2, grazie alle reti di Under al 70′ e Perotti al 90′, e si porta a quota 50 in classifica. Partita difficile per i giallorossi, che subiscono la squadra di Oddo nel primo tempo, ma a metà ripresa riescono a passare e poi amministrano, pur rimanendo con il punteggio in bilico fino alla fine della contesa. I giallorossi si issano al terzo posto: continua il ...

PAGELLE / Udinese Roma (0-2) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 25^ giornata) : Le PAGELLE di Udinese Roma (0-2): i voti a tutti i calciatori nella partita di Serie A. Terza vittoria consecutiva per i giallorossi: decidono i gol di Cengiz Under e Diego Perotti(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 17:15:00 GMT)

Calcio - anticipo : Udinese-Roma 0-2 : 16.53 La Roma passa alla Dacia Arena di Udine (0-2) e si porta momentaneamente al terzo posto scavalcando l'Inter. Partita pimpante. Giallorossi più propositivi, l'Udinese agisce di rimessa. Alisson salva su Perica in avvio, Bizzarri dall'altra parte su Under. Buona chance per El Shaarawy che mette a lato da buona posizione. Il trend della gara è lo stesso nella ripresa. Ma la Roma ha più frecce nel suo arco. Under conferma il suo momento ...