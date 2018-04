Cagliari | Lopez | ' Buona prestazione | fiducioso per la salvezza'

Panchina Cagliari e Udinese : Diego Lopez e Oddo rischiano : la situazione : Panchina Cagliari e Udinese, si sono conclusi i recuperi della giornata del campionato di Serie A. Udinese sempre più in crisi e Oddo sulla graticola, in gol Veretout sul calcio di rigore mentre nella ripresa Simeone chiude definitivamente i conti. Medeiros regala tre punti al Genoa di Ballardini contro il Cagliari, apre Lapadula, pareggio di Barella, poi la rete del successo al 90'. Situazioni difficili per Cagliari ed Udinese, soprattutto per ...

Panchina Cagliari - Diego Lopez a rischio : ecco l’eventuale sostituto : Panchina Cagliari – Brutta prestazione del Cagliari contro il Torino, pesantissima sconfitta per 0-4 davanti al pubblico amico, situazione di classifica non tranquilla e Panchina del tecnico Diego Lopez a rischio, nelle ultime ore è stato avvistato infatti l’ex allenatore Massimo Rastelli. Il tecnico ex Avellino avrebbe incontro il presidente Tommaso Giulini, cena tra i due ed ipotesi ribaltone in Panchina che è viva. Difficile ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Non siamo stati squadra contro il Torino» : Cagliari - Diego Lopez commenta così il poker incassato dal Cagliari : 'Abbiamo fatto un buon primo tempo dove siamo arrivati in porta, avremmo potuto segnare. Eravamo bene in partita, avevo chiesto ...

Lopez - Cagliari in ritiro 'pasquale' : ANSA, - Cagliari, 31 MAR - Cagliari in ritiro "pasquale" dopo l'allenamento di domani. È la mossa scelta in casa rossoblù per ritrovare la concentrazione, dopo la batosta di oggi col Torino, in vista ...

Cagliari - Lopez : 'Nella ripresa siamo calati - bisogna cambiare atteggiamento' : Diego Lopez , allenatore del Cagliari , ha parlato a Rai Sport dopo lo 0-4 subito conto il Torino: 'Nel primo tempo abbiamo fatto bene, con la possibilità di fare gol. Ho detto ai ragazzi che si poteva spingere di più. Nel secondo tempo, dopo il gol dell'1-...

Serie A Cagliari - Lopez : «Torino forte. Sau gioca dall'inizio» : Cagliari - Diego Lopez , l'allenatore del Cagliari , scopre qualche carta prima di affrontare il Torino in Sardegna: "Tre titolari sono Ceppitelli, Padoin e Sau...". L'attaccante sardo non gioca dal 1'...

Serie A Cagliari - Lopez rispolvera Sau : «Titolare contro il Torino» : Cagliari - "Tre titolari sono Ceppitelli, Padoin e Sau...". Parola di Diego Lopez , l'allenatore del Cagliari , pronto a sfidare il Torino. Si scalda la punta sarda che non scende in campo dal 1' da ...

Calciomercato - Lopez sicuro : «Barella crescerà nel Cagliari» : CAGLIARI - La stagione di Nicolò Barella , baby fenomeno nato e cresciuto nel Cagliari , non è passata inosservata ai piani alti. Parlano chiaro le 25 presenze e i 5 gol in campionato. Diego Lopez, a ...

Calciomercato Cagliari - Lopez blinda Barella : «Me lo tengo stretto» : Cagliari - Venticinque presenze in campionato, cinque gol, qualche ruolo cambiato e anche nove cartellini gialli. Sono i numeri della stagione di Nicolò Barella , baby fenomeno nato e cresciuto nel ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Cagliari - addio con Diego Lopez : ecco il possibile sostituto : Panchina Cagliari – Stagione difficile per il Cagliari, nelle ultime giornate gli uomini di Diego Lopez hanno reagito e conquistato punti importanti ma la salvezza non è ancora al sicuro. Il campionato non è stato entusiasmante, negli ultimi giorni sono state fatte valutazioni da parte della dirigenza e l’intenzione sembra quella di non confermare Diego Lopez, previsto il ribaltone al termine del campionato. Secondo indiscrezioni ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Barella meriterebbe la Nazionale» : BENEVENTO - Vittoria da sogno per il Cagliari . La squadra di Diego Lopez è andata sotto a Benevento e ha rimontato nei minuti di recupero, andando a vincere 1-2. "Partita pazzesca, ci abbiamo creduto ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Grande reazione. Barella? Da Nazionale» : BENEVENTO - "Una partita pazzesca". Diego Lopez ha definito così la vittoria del suo Cagliari sul campo del Benevento, una rimonta arrivata nei minuti di recupero. "Ci abbiamo creduto fino alla fine - ...

Serie A Cagliari - Lopez : «A Benevento per fare la partita» : Cagliari - A Benevento per fare un importante passo in avanti in ottica salvezza. Il Cagliari ha le idee chiare e Diego Lopez lo conferma durante la conferenza stampa della vigilia: "Anche se avessimo ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Lotta salvezza? Ora penso solo al Benevento» : Cagliari - Il gol di Immobile all'ultimo respiro ha tolto al Cagliari due punti pesantissimi contro la Lazio. Ora Diego Lopez vuole riprenderseli nello scontro diretto in casa del Benevento: "Dovremo ...