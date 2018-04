Bye bye Vogue?

Bye bye Inter : Ora è ufficiale: Walter Sabatini divorzia da Suning e quindi dall' Inter . Il gruppo cinese ha annunciato in un comunicato di avere raggiunto l'accordo per la rescissione consensuale del contratto del ...

Bye bye Di Biagio : l’Italia a Wembley va in cerca di gioco - gol e nuovo futuro : Bye bye Di Biagio: l’Italia a Wembley va in cerca di gioco, gol e nuovo futuro Da Manchester a Londra, dall’Etihad Stadium a Wembley. Dall’Argentina all’Inghilterra. Da Higuain (Messi non c’era) a Vardy (Kane è ko). L’Italia versione sparring partner, l’Italia senza Mondiale, senza gol e senza un vero ct (o per lo meno con […]

Matteo Salvini e il tweet al veleno contro Laura Boldrini : 'Bye Bye' : 'Bye bye', con il volto dell'ex presidente della Camera Laura Boldrini in primo piano. È il tweet provocatorio di Matteo Salvini nel giorno delle votazioni a Camera e Senato. Nonostante non ci sia ...

“Bye bye Balivo”. Detto Fatto : è rivoluzione. I vertici Rai hanno deciso - Caterina cambia casa e la nuova destinazione è molto interessante. Al suo posto? Un nome grosso (in tanti saranno contenti) : È una delle trasmissioni del palinsesto Rai più seguite. Detto Fatto è stato il trampolino di lancio di Caterina Balivo che con questo programma si è fatta conoscere ed amare dal grande pubblico. nel corso della seconda gravidanza la conduttrice per qualche mese ha lasciato la trasmissione e sul suo ritorno se ne sono dette tante. Ma alla fine lei è tornata al timone con una nuova stagione scoppiettante. Ma adesso pare ci siano grosse ...

“Bye bye Alessia Marcuzzi” : Isola dei Famosi - ora si mette male. Anzi - peggio di così non poteva proprio andare. Che caos dopo l’ultima ‘bomba’ sul reality! : Più che dei Famosi, questa è l’Isola delle polemiche. Innumerevoli polemiche, sin dai primi giorni del reality. E, a quanto pare, andando avanti la situazione si fa sempre più scura. L’ottava puntata dell’Isola dei Famosi, l’ultima andata in onda, ha dato parecchio da parlare per la sfuriata di Alessia Marcuzzi a Eva Henger. Una ‘piazzata’ in diretta tv che ai piani alti avrebbero mal digerito: voci ...

[Il retroscena] La svolta di Salvini e Di Maio : Bye bye Mattarella : Il capo politico ha spiegato di "voler restare nella Ue, nella Nato e di voler impostare la politica estera italiana all'insegna delle relazioni con tutti i paesi dell'area mediterranea". Per la ...

Annalisa in Svizzera dopo il disco d’oro per Bye bye : come partecipare allo showcase : Annalisa in Svizzera raccoglie i fan elvetici e non per uno showcase in programma il 28 marzo. La novità arriva dopo l'annuncio del disco d'oro per Bye Bye, quello nel quale è contenuto il brano Il mondo prima di te con il quale ha raggiunto il terzo posto al Festival di Sanremo 2018. Per tutti coloro che volessero partecipare allo showcase di Annalisa per la tv Svizzera, è aperta la possibilità di vincere i biglietti semplicemente ...

Bye bye freddo : Mentre al Nord ancora nevica e nuove perturbazioni stanno per raggiungere le nostre regioni centro settentrionali, al Sud e sulle Isole Maggiori aria calda africana soffierà per giorni, portando anche ...

Annalisa a E poi c’è Cattelan il 26 febbraio con la sua morale sulla vita in Bye Bye : Annalisa a E poi c'è Cattelan il 26 febbraio porta la sua visione della vita in Bye Bye. Ospite del late night show del conduttore di X Factor, l'artista savonese è pronta a dire la sua su quanto spiegato nell'ultimo album e ripercorrere il successo riscosso all'ultimo Festival di Sanremo, nel quale ha conquistato il terzo posto dietro Ermal Meta e Fabrizio Moro e Lo stato sociale. L'artista si sottoporrà quindi a tutte le richieste di ...

ANNALISA / Il nuovo album Bye bye e il taglio netto con il passato (Amici) : ANNALISA ospite nel talent di Canale 5, Amici. Dopo il successo con il terzo posto al Festival di Sanremo con il brano Il mondo prima di te, esce il suo nuovo album ‘Bye Bye’.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 06:44:00 GMT)

Debutto sul podio per Bye bye di Annalisa in classifica Fimi - Lo Stato Sociale vince tra i singoli : Bye Bye di Annalisa debutta al secondo posto della classifica Fimi degli album più venduti della settimana. Il nuovo progetto discografico dell'artista è la più alta nuova entrata della settimana e approda direttamente sul podio alle spalle di Sfera Ebbasta che con Rockstar torna ad occupare il primo posto dopo aver ceduto il passo ad Ermal Meta e al suo disco, Non abbiamo armi. Il vincitore del Festival di Sanremo 2018 questa settimana è al ...

L’eleganza di Sam Smith ai Brit Awards 2018 in Too good at a goodByes (video) : Sam Smith ai Brit Awards 2018 porta Too good at a goodbyes. A meno di un mese dalla sua performance ai Grammy, l'artista torna sul palco con una versione semplice ed elegante del brano che ha voluto replicare sul palco della O2 Arena. Il brano è estratto dal suo album The Thrill of It All, che ha debuttato al primo posto in numerose delle classifiche internazionali che ne hanno ospitato il debutto. Nella sua esibizione, non ci sono ...

Bye bye : il nuovo album di Annalisa - nato fra il divano e lo studio : Tra poco in diretta @NaliOfficial con @mauromarino e @ManolaMoslehi ! Segui l'intervista su Radio Italia, RadioItaliaTv e in streaming anche video su https://t.co/qyFi5PwIYN ! #AnnalisaRadioItalia ...

Annalisa ci ha svelato quali sono le sue canzoni preferite del nuovo album “Bye Bye” : Noi di MTV abbiamo avuto il piacere di fare quattro chiacchiere con Annalisa, in occasione del secret party organizzato per il suo nuovo album “Bye Bye”, uscito il 16 febbraio. Annalisa è stata come sempre carinissima e super disponibile! Nella video intervista che trovi qui di seguito ci ha svelato quali sono le canzoni del cuore del suo nuovo disco (clicca qui per vedere la tracklist). Una scelta difficilissima! Inoltre Annalisa ...