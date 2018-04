Bruttissime novità di inizio aprile per Samsung Galaxy S6 e S6 Edge | stop aggiornamenti

optimaitalia

(Di martedì 3 aprile 2018) Arriva proprio in queste ore una notizia che mai avremmo voluto dare a tutti coloro che sono ancora in possesso di unS6 e di un S6, soprattutto considerando il fatto che non pochi gli utenti ancora legati al device che è stato commercializzato nello scorcio iniziale del 2015. A pochissimi giorni dall'apparizione in Italia della patch di marzo a bordo dei modellino brand con sigla italiana, considerando anche il nostro approfondimento sul tema, occorre prendere atto di una scelta non popolare per questi prodotti.Stando a quanto trapelato direttamente dalla pagina dei firmware del produttore coreano, infatti, pare che da questo mese non ci saranno nuoviper iS6 e S6, mentre la questione al momento non dovrebbe riguardare i più giovaniS6Plus. Quest'ultimo, infatti, venne presentato ufficialmente durante ...