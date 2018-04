: Borsa Tokyo apre in rosso:Nikkei -1,51% - NotizieIN : Borsa Tokyo apre in rosso:Nikkei -1,51% - CybFeed : #News #Borsa Tokyo apre in rosso:Nikkei -1,51% -

Avvio in profondoladisulla scia degli indici a Wall Street con la tecnologia sotto pressione e per via dei timori di un inasprimento delle ritorsioni tra Cina e Stati Uniti sul commercio internazionale dopo la risposta di Pechino. L'indiceperde l'1,51% nelle prime battute a 21.064,64. Sul fronte valutario lo Yen avanza sul dollaro a 105,80 e sulla moneta unica a un livello di 130,10.(Di martedì 3 aprile 2018)