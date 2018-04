BMW X5 - Ultimi test in vista del debutto

quattroruote

(Di martedì 3 aprile 2018) I prototipi della BMW X5 iniziano a mostrare maggiori dettagli, segno che lo sviluppo della quarta generazione della Suv tedesca sta volgendo al termine. Il suodovrebbe avvenire nei prossimi mesi.Paraurti e fari posteriori definitivi. Le immagini mostrano dettagli inediti rispetto alle foto spia dei mesi scorsi, pur mantenendo gran parte delle pellicole sulla carrozzeria. Nel frontale, oltre alla massiccia mascherina e alle nuove luci diurne a Led, possiamo notare la forma delle prese d'aria con tre elementi inferiori distinti, mentre in coda l'accensione dei fari conferma l'adozione di un elemento simile a quello della X3, allungato verso il centro e privo del grosso scalino che prima caratterizzava gran parte dei modelli BMW nella sezione fissa della carrozzeria. vero che il gruppo ottico stesso è visibile solo grazie ai Led in trasparenza, quindi il suo vero ingombro non è ...