Bixente Lizarazu boccia la VAR

foxsports

: Lizarazu critico nei confronti del VAR: 'È come il sesso senza piacere' - jenniferpas90 : Lizarazu critico nei confronti del VAR: 'È come il sesso senza piacere' - jenniferpas90 : Lizarazu attacca la VAR: 'Come il sesso senza piacere' -

(Di martedì 3 aprile 2018) È come se sul più bello si fosse costretti a fermarsi Il campione del mondo del 1998 ammette di non aver apprezzato l'intervento della tecnologia in campo. Anzi, si è detto dispiaciuto per i tifosi: ...