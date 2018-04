Bimba di sei anni in barca con il nonno | cade nel vano motore | si ferisce e muore

Lezzeno - incidente sul lago Muore Bimba di sei anni sul motoscafo del nonno : Una bimba di sei anni è rimasta vittima di un tragico incidente avvenuto lunedì mattina attorno alle 10.30 nei prezzi dei cantieri Matteri di Lezzeno, a bordo del motoscafo condotto dal nonno che ...

“Sei ebrea?” - Bimba insultata in una scuola di Berlino : “Sei ebrea?”, bimba insultata in una scuola di Berlino Fenomeno in crescita in Germania: i responsabili sono bimbi musulmani figli di immigrati, “spesso soggetti al fanatismo religioso dei loro genitori, fratelli maggiori o parenti più stretti” Continua a leggere

Orosei : Bimba non vaccinata fuori dalla scuola : Niente vaccino, niente frequenza scolastica. Accade a Orosei in provincia di Nuoro dove una bambina non vaccinata di scuola dell’infanzia non è stata fatta entrare in classe, per un caso che rischia di riaccendere le - mai sopite - polemiche sulle vaccinazioni obbligatorie a scuola. I genitori della piccola avevano presentato un certificato medico del pediatra che chiedeva di rinviare la profilassi per eseguire prima dei controlli su ...

Bimba di sei anni chiede alla Nasa : «Ridatemi Plutone». E la Nasa risponde : Cara O’Connor, una Bimba di sei anni, di Cork, in Irlanda, ha scritto una lettera alla Nasa chiedendo all’agenzia spaziale di riqualificare Plutone: era uno dei nove pianeti del sistema solare e non lo è più, è stato riclassificato come un pianeta nano. Con l’aiuto della sua insegnante, ha spiegato le sue motivazioni, sperando di persuadere la Nasa a «renderlo di nuovo un pianeta» «Penso davvero – ha scritto – che Plutone ...