Biella | 331 infermieri e operatori sanitari assunti come apprendisti | 1 milione e 600mila

(Di martedì 3 aprile 2018) La Guardia di finanza ha scoperto 331 lavoratori train tre anni in modo irregolarein una struttura socioa operante sul territorio biellese. Secondo le Fiamme gialle sono stati evasi contributi previdenziali e assistenziali per oltre 1,6 milioni di euro. Soldi a cui dovranno essere sommate le sanzioni dell’Inps e dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Le irregolarità sono emerse durante un controllo per verificare se la società che gestiva la struttura, in convenzione con il Servizioo nazionale, rispettava gli standard richiesti dalla normativa. La legge individua una precisa corrispondenza tra il fabbisogno assistenziale degli ospiti e la misura di assistenza minima per questi ultimi da parte delle varie figure professionali: nello specifico il minutaggio erogato da un apprendista, in quanto tale, non può ...