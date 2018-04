Biathlon | Ole Einar Bjoerndalen si ritira! La leggenda vivente dice basta a 44 anni

LIVE Biathlon - Sprint Oslo in DIRETTA : Lisa Vittozzi non vuole fermarsi! Partita la gara femminile : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Sprint di Oslo, prove valide per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia ...

LIVE Biathlon - Sprint Oslo in DIRETTA : Lisa Vittozzi non vuole fermarsi! Partita la gara femminile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Sprint di Oslo, prove valide per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Sulle mitiche nevi norvegesi andranno in scena le due prove rapide al femminile e al maschile. Si preannuncia grande spettacolo nelle due gare che aprono il programma della penultima tappa della stagione, l’Italia proverà a essere assoluta protagonista: Lisa Vittozzi, dopo i tre podi conquistati nella scorsa settimana, non ...

LIVE Biathlon - Sprint Oslo in DIRETTA : Lisa Vittozzi non vuole fermarsi - anche Hofer e Windisch da podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Sprint di Oslo, prove valide per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Sulle mitiche nevi norvegesi andranno in scena le due prove rapide al femminile e al maschile. Si preannuncia grande spettacolo nelle due gare che aprono il programma della penultima tappa della stagione, l’Italia proverà a essere assoluta protagonista: Lisa Vittozzi, dopo i tre podi conquistati nella scorsa settimana, non ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : le parole degli azzurri dopo il trionfo. Windisch : “Il Biathlon italiano ha raggiunto il punto più alto” : Un trionfo straordinario, il primo nella storia della specialità: la staffetta mista azzurra è andata a vincere in Coppa del Mondo a Kontiolahti nel pomeriggio italiano. Andiamo a vedere leggere le parole dei protagonisti nel post gara alla FISI: c’è tanta esaltazione, com’è giusto che sia dopo un’impresa simile. Lukas Hofer: “Sono riuscito a fare una bella gara e quando sono uscito dal poligono in piedi mi sono detto: ...

LIVE Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : si chiude con la staffetta maschile. L’Italia vuole sognare fino in fondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta maschile di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. È l’ultima gara del Biathlon a queste Olimpiadi. La staffetta mista è pronta a regalare spettacolo. Due favorite su tutte, Francia e Norvegia. Due squadre che hanno quartetti di alto LIVEllo, oltre a poter contare su due veri e propri fenomeni, Martin Fourcade e Johannes Boe. I primi due gradini del podio sembrano già ...

LIVE Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : si chiude con la staffetta maschile. L’Italia vuole sognare fino in fondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta maschile di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. È l’ultima gara del Biathlon a queste Olimpiadi. La staffetta mista è pronta a regalare spettacolo. Due favorite su tutte, Francia e Norvegia. Due squadre che hanno quartetti di alto LIVEllo, oltre a poter contare su due veri e propri fenomeni, Martin Fourcade e Johannes Boe. I primi due gradini del podio sembrano già ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Lisa Vittozzi : “Volevo una rivincita” - Dorothea Wierer : “Ho fatto fatica - ma bella prestazione” : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sono state in lotta fino alla fine per conquistare una medaglia nella mass start valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le due azzurre, con un errore a testa nell’ultima sessione, hanno mancato un’occasione ghiotta per salire sul podio in una prova individuale, ma si sono confermate una coppia molto forte anche in vista delle staffette di settimana prossima. Al termine della ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA mercoledì 14 febbraio : cancellati slalom donne e 15 km di Biathlon. Pittin salta malissimo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di mercoledì 14 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo i trionfi di ieri firmato Arianna Fontana (oro nei 500 metri dello short track) e Federico Pellegrino (argento nella sprint di sci di fondo) altra giornata in cui ci si augura che il Bel Paese possa rimpinguare il proprio bottino. Saranno 26 gli azzurri impegnati. Occhi puntati su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nell’individuale ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA mercoledì 14 febbraio : posticipato l’inizio della gara di slalom femminile - le azzurre ci riprovano nel Biathlon. Debutta l’Italia del curling - c’è Alessandro Pittin! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di mercoledì 14 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo i trionfi di ieri firmato Arianna Fontana (oro nei 500 metri dello short track) e Federico Pellegrino (argento nella sprint di sci di fondo) altra giornata in cui ci si augura che il Bel Paese possa rimpinguare il proprio bottino. Saranno 26 gli azzurri impegnati. Occhi puntati su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nell’individuale ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA mercoledì 14 febbraio : le azzurre ci riprovano nel Biathlon. Debutta l’Italia del curling - c’è Alessandro Pittin! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di mercoledì 14 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo i trionfi di ieri firmato Arianna Fontana (oro nei 500 metri dello short track) e Federico Pellegrino (argento nella sprint di sci di fondo) altra giornata in cui ci si augura che il Bel Paese possa rimpinguare il proprio bottino. Saranno 26 gli azzurri impegnati. Occhi puntati su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nell’individuale ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di mercoledì 14 febbraio e le azzurre in gara nella 15 km. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Dopo gli inseguimenti vinti dalla tedesca Laura Dahlmeier e dal francese Martin Fourcade, il programma del Biathlon alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 passa alla 15km femminile previsto nella giornata di domani, mercoledì 14 febbraio, con partenza fissata per le ore 12.05 italiane, le 20.05 coreane. Terza gara del ricco programma della kermesse con i cinque cerchi e, probabilmente, la gara più dura e selettiva del lotto. Quindici chilometri nei ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 11 febbraio : discesa rinviata. Tumolero outsider - Hofer mina vagante nel Biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di domenica 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”. Ci auguriamo di vivere un’alba azzurra: alle 3.00 andrà in scena la discesa libera maschile di sci alpino. Per Peter Fill si tratterà forse dell’ultima ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 12 febbraio : Paris e Fill ci provano in discesa. Tumolero outsider - Hofer mina vagante nel Biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di domenica 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”. Ci auguriamo di vivere un’alba azzurra: alle 3.00 andrà in scena la discesa libera maschile di sci alpino. Per Peter Fill si tratterà forse dell’ultima ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le 4 azzurre in gara nella sprint femminile. Nicole Gontier vince il ballottaggio con Alexia Runggaldier : Sono state ufficializzate dalla FISI le quattro atlete selezionate per la sprint femminile di sabato 10 febbraio, che aprirà il programma olimpico per il Biathlon nell’Alpensia Centre di PyeongChang. Le quattro azzurre presenti in gara saranno Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo e Nicole Gontier, non sarà quindi impegnata Alexia Runggaldier, riserva azzurra per le prime competizioni. La sprint femminile è in programma alle ...