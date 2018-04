Bianca Atzei Le accuse di Franco | Ti chiedo scusa ma resti una falsa

Lite tra Franco Terlizzi e Bianca Atzei all’Isola e botte con Amaurys Perez? “Ognuno fa il suo gioco ma non farti beccare” : Scoppia la Lite in Honduras e tra Franco Terlizzi e Bianca Atzei all'Isola. Un altro pomeriggio di ordinaria follia su Canale 5 dove i dieci minuti dedicati al reality show sono sempre intensi. Prima di partire per la prova ricompensa, sembrava che tutto fosse al proprio posto con tanto di abbraccio di pace e bacio tra Francesca Cipriani e Amaurys Perez ma è bastato poco per far scoppiare il caos subito dopo. A quanto pare tutti sono ormai ...

Isola dei Famosi 2018 - Bianca Atzei è ingrassata di un chilo : Su L'Isola dei Famosi, come si sa, si dimagrisce molto e rapidamente: un sogno ad occhi aperti per chi sta guardando l'arrivo dell'imminente estate col malcelato timore, considerando anche gli abbandonanti pasti che si consumeranno nel periodo di Pasqua.Ciò premesso è da dire che, durante l'edizione in corso del reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset, però, ci sarebbe una concorrente che, non solo, non è dimagrita affatto ma ...