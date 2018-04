Bertinotti | ' Lega e M5S espressione di blocchi sociali incompatibili fra loro'

Blastingnews

(Di martedì 3 aprile 2018) Questo martedì 3 aprile l'ex Presidente della Camera Faustoè stato ospite di Tagada' su La7, vediamo le parti principali di quello che ha detto. L'aneddoto disu Scalfaro e il risotto durante le Consultazioni al Quirinaleha esordito rivelando una curiosita' riguardo alle Consultazioni al Quirinale a cui ha partecipato in passato: Spesso durante questo incontro mescolano le cose dette ufficialmente, che poi vengono riferite all'esterno, e quelle dette riservatamente anche in modo amicale: il presidente della Repubblica è così garante da poter dire cose che rimangono lì. Poi va visto il rapporto che c'è fra le persone, che magari gia' si conoscono e si chiedono come sta il familiare o il figlio. Ogni Presidente della Repubblica ha l'enza di offrire un caffè. Ricordo una conversazione con Scalfaro in cui ci intrattenemmo con una lunga ...