Beato Frizzi uomo fortunato e felice

(Di martedì 3 aprile 2018) Il cognomein Romagna si pronuncia con la zeta sfrigolante, «Frizzzi», con tre zeta e la lingua tra i denti. Fabrizioera nato a Roma ma suo padre Fulvio era romagnolissimo, di Faenza, e Fabrizio a quelle origini che raccontano di temperamenti allegri e passionali ci teneva. Era allegro, era gentile, era perbene, era generoso, e questo è stato detto in tutte le salse, ma era anche una persona capace di vivere le sue passioni, anche se lo faceva con ammirabile discrezione. Ora che le lunghe code alla sua camera ardente allestita in Rai – un’azienda della quale ci si accorge solo in questi momenti di quanto sia ancora autenticamente potente e centrale per l’identità del nostro Paese –, la folla ai suoi funerali e la commozione sincera dei suoi spettatori, che ora si sentono orfani, e dei suoi amici e colleghi testimoniano quanto Fabriziofosse amato, mi piace ...