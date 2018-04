Batteri multiresistenti quali sono e come si definiscono

blogo

(Di martedì 3 aprile 2018) Imolto forti, contro cui gli antibiotici attualmente in usoin efficaci o comunque non sufficientemente efficaci. Per le infezioni causate da questisi sta diffondendo una vera e propria emergenza, perché non citerapie che permettono la cura.mai? La causa è l’uso improprio degli antibiotici già esistenti: ne abbiamo presi troppi anche quando non necessari., nuova terapia antibiotica disponibile in Italia L’antibiotico-resistenza è un fenomeno diffuso: per fortuna c’è una nuova terapia per contrastare le infezioni più gravi. L’Organizzazione mondiale della sanità sta stimolando l’industria ad impegnarsi per trovare nuovi agenti anti-infettivi e, secondo gli ultimi dati, sembra esserci un nuovo farmaco utile di terza generazione ...