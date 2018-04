Barbara d' Urso si confessa | Ecco Perché non volevo accettare il Grande

Grande Fratello 2018 : Barbara D’Urso svela quando inizia e le ultime novità sui concorrenti : Grande Fratello 2018, quando inizia e le ultime sui concorrenti: parla Barbara D’Urso Barbara D’Urso svela quando inizia Grande Fratello 2018 e le ultime novità sui concorrenti. Lo fa in una intervista pubblicata dal CorSera, nella quale la conduttrice annuncia così la data di partenza ufficiale della quindicesima edizione “nip” del reality show di Canale5: “Lunedì […] L'articolo Grande Fratello 2018: Barbara ...

Grande Fratello al via martedì 17 aprile. Davide Maggio anticipa - Barbara D’Urso conferma : nel cast anche concorrenti «in parte già noti. Magari qualche fidanzato di…» : Barbara D'Urso Barbara D’Urso è pronta al ritorno in prima serata con il Grande Fratello. A quindici anni di distanza dall’ultima volta, la conduttrice riprende le redini del reality che era solito ospitare dei perfetti sconosciuti. Lo farà anche in questa nuova edizione, la quindicesima, ma con loro abiteranno la Casa anche dei “quasi famosi”. Non che avessimo bisogno di conferme, ma è la stessa conduttrice a ...

Cristina Parodi - frecciatina a Barbara D'Urso : 'Una tv urlata io non saprei farla' : FUNWEEK - Cristina Parodi dopo mesi di critiche risponde a tono contro chi l'accusa di essere protagonista di una Domenica in da completo flop. Ma il volto della domenica di Rai Uno non manca l'...

Pomeriggio 5/ Barbara D’Urso torna in onda dopo le feste : Oggi, martedì 3 aprile 2018, alle 17.10 su Canale 5 torna Barbara D’Urso con una nuova puntata di Pomeriggio 5 dopo la pausa per le feste.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 11:35:00 GMT)

GRANDE FRATELLO 2018/ Anticipazioni - Barbara D'Urso conferma : volti noti e "fidanzati di..." : In una lunga intervista, Barbara D'Urso racconta il suo GRANDE FRATELLO 2018 tra volti noti, fidanzati di... e tante novità in materia di concorrenti e conduzione. Di cosa si tratta?(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 10:24:00 GMT)

Grande Fratello : Barbara d’Urso confessa la sua grande paura : Barbara d’Urso parla del grande Fratello 15: “Non sarà una sfida facile” E’ dirittura d’arrivo la quindicesima edizione del grande Fratello che vedrà il ritorno di Barbara d’Urso non solo alla conduzione del padre di tutti i reality ma anche alla prima serata. Il suo accettare di condurlo è stato un atto di fede e di grande stima da parte di Mediaset che l’ha sempre considerata come uno dei suoi ...

“È lei l’inviata della Casa” : il nuovo Grande Fratello prende forma. Assente da un po’ dalla tv - è una grande amica di Barbara D’Urso e - soprattutto - conosce bene le dinamiche del reality… : grande Fratello Nip, è cominciato il conto alla rovescia. Dopo la seconda, fortunatissima edizione del reality riservato ai vip e subito dopo aver chiuso anche l’avventura dei personaggi famosi in Honduras, con la chiacchieratissima Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi che si avvia verso la volata finale, Barbara D’Urso è pronta a tornare in prima serata con il GF. Inizierà lunedì 23 aprile la nuova edizione e, dopo mesi di ...

Grande Fratello : Barbara d'Urso conferma l'entrata di concorrenti già noti e svela qualche curiosità sulla nuova edizione - : «Posso dire che stiamo cercando storie più che concorrenti e che, oltre ai ragazzi sconosciuti, ce ne saranno altri non famosi, ma in parte già noti noti per casi di cronaca, ma non truci, niente di ...

Barbara d’Urso domani entra nella casa del Grande Fratello : l’annuncio : Grande Fratello 2018: Barbara d’Urso entra nella casa Barbara d’Urso ha voluto fare un regalo di Pasquetta ai suoi fan, pubblicando il nuovo promo del Grande Fratello in anteprima soltanto per i suoi followers sul suo profilo Instagram. La conduttrice napoletana ha poi scritto queste parole nella didascalia del video: “Ragazzi, in anteprima solo per voi il nuovo promo del Grande Fratello 15! E ci sarà un finale… Stiamo ...

