Ballando con le stelle 2018 Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro | relax prima di tornare in

Violenta lite Lucarelli-Bova a 'Ballando con le stelle' : La puntata di questa settimana di Pasqua del programma Ballando con le stelle a quanto pare non è stata per niente tranquilla e quanto accaduto ha generato molto gossip, soprattutto sul web e sui social: da quello che si apprende, sarebbe scoppiata una forte lite tra la giornalista Selvaggia Lucarelli e l'attore Raoul Bova. Bova 'aggredisce' Lucarelli Nell'ultima puntata andata in onda del programma 'Ballando con le stelle', in cui diverse ...

"Questo non è un ballo di coppia". Continua la polemica di Ivan Zazzaroni a Ballando con le stelle : "Questo non è un ballo di coppia". Zazzaroni a Ballando con le stelle manda avanti la polemica contro la coppia Ciacci-Todaro. Il giudice del programma di Rai 1 ha nuovamente alzato la paletta con lo zero dopo la loro esibizione, Continuando a ribadire "questa cosa esteticamente non mi piace". Per la sua presa di posizione - nelle precedenti puntate ha rifiutato di votare - Zazzaroni è stato accusato di atteggiamenti omofobi ed ...

RISSA RAOUL BOVA SELVAGGIA LUCARELLI/ Ballando con le stelle : "Intimidazioni fisiche..." : RISSA RAOUL BOVA SELVAGGIA LUCARELLI a Ballando con le stelle? Il mistero del dietro le quinte. Probabile screzio fra i due durante la puntata di ieri sera del programma Rai(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 16:33:00 GMT)

Il tributo di Ballando con le Stelle a Frizzi sulle note di Hallelujah . Carlucci 'E mancato un fratello' : La quarta puntata di Ballando con le Stelle è partita all'insegna del ricordo di Fabrizio Frizzi . "È venuto a mancare un fratello», ha detto, con la voce rotta dall'emozione, Milly Carlucci . "Qui, c'...

AKASH KUMAR VS SELVAGGIA LUCARELLI E LA BRUZZONE - Ballando con LE STELLE/ L'opinionista : "Sei un paravento" : AKASH KUMAR contro SELVAGGIA LUCARELLI a BALLANDO con le STELLE: video. Prima chiede scusa e poi attacca la giurata: “Ma chi è? Neppure la saluto”. Le ultime notizie (Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 14:38:00 GMT)

Ballando con le stelle - lite tra Lucarelli e Bova : “Ha iniziato a urlare e a insultarmi” : Quanto avvenuto dietro le quinte della puntata di Ballando con le stelle andata in onda ieri su...

Ballando con le stelle - "rissa" tra Selvaggia Lucarelli e Raoul Bova nel backstage : La notizia della "rissa" avvenuta nel backstage di Ballando con le stelle, alla vigilia della quarta puntata, è stata lanciata ieri sera dal blogger televisivo Davide Maggio. Sin da subito sono stati resi noti anche i due "contendenti": Selvaggia Lucarelli e Raoul Bova, presente come ballerino per una notte. Nel 2014 la giurata del programma aveva dedicato all'attore una lettera particolarmente dura all'attore, proprio nel periodo in cui ...

Ballando con le stelle - Selvaggia Lucarelli : “Bova mi ha minacciata” : Selvaggia Lucarelli e Raoul Bova: rissa sfiorata a Ballando con le stelle Ieri sera, prima della diretta di Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli e Raoul Bova hanno litigato. L’attore era ospite insieme alla bellissima Rocio Munoz Morales nelle vesti di ballerini per una notte del dancing show condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli. Era stato Davide Maggio a svelare questo retroscena sui social senza aggiungere nient’altro. Oggi, ...