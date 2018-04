Avellino | Novellino esonerato

Panchina Avellino - esonerato Novellino : ecco il nuovo allenatore : Panchina AVELINO – Il ribaltone era già deciso ma adesso è stato tutto definito, l’Avellino cambia allenatore dopo la sconfitta casalinga contro il Bari, l’ennesima nelle ultime giornate per un percorso deludente in campionato. Sollevato dall’incarico l’allenatore Walter Novellino, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ Claudio Foscarini sarà il nuovo allenatore, l’ex Cittadella avrà adesso il ...

Panchina Avellino - Novellino verso l’esonero : testa a testa per il sostituto : Panchina Avellino – Situazione sempre più delicata per l’Avellino, altra sconfitta questa volta contro il Bari. Il ko dovrebbe costare la Panchina al tecnico Walter Novellino, il ribaltone sembra ormai imminente. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il primo nome che si sta valutando per il sostituto è quello di Foscarini, l’alternativa porta a Giovanni Bucaro, ex difensore che ha concluso la sua carriera da ...

Empoli - prova di forza a Foggia. Il Bari passa in extremis ad Avellino : Novellino rischia : Avellino-Bari 1-2 Nel recupero della 29esima giornata, non disputata per la morte di Davide Astori, il Bari batte l'Avellino 2-1 in rimonta espugnando con Nenè , 64', e Cissè , 91', il Partenio-...

Serie B Avellino-Pescara 2-2 : pareggio tra Novellino ed Epifani : AVELLINO - Termina 2-2 il posticipo della Serie B tra Avellino e Pescara . Gli abruzzesi sono andati per due volte in vantaggio prima con Brugman e poi con Mancuso, ma in entrambi i casi sono stati ...

Diretta/ Venezia Avellino (risultato live 1-0) info streaming video e tv : Novellino non ci sta a perdere! : Diretta Venezia Avellino, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Walter Novellino torna al Penzo e sfida la squadra che aveva portato in Serie A(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 16:16:00 GMT)

Avellino - Novellino : 'Venezia? Sarà una grande emozione tornarci' : ... 'Sono sincero, per me è difficile raccontare cosa è Venezia, qui abbiamo fatto qualcosa di straordinario, portammo dopo 32 anni la città più bella del mondo, Venezia, in serie A. E' stato anche il ...