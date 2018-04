Avellino | esonerato l’allenatore Novellino

calcioweb.eu

(Di martedì 3 aprile 2018) Walternon è più all’allenatore dell’. Lo ha annunciato il club irpino con una nota sul suo sito ufficiale. “L’U.S.comunica che l’allenatore Waltere il collaboratore tecnico Simone Tomassoli sono stati esonerati dall’incarico. “La società desidera ringraziarli per l’impegno dimostrato augurando loro le migliori fortune personali e professionali”. Fatale ala sconfitta per 2-1 in casa contro il Bari di ieri pomeriggio. (AdnKronos) L'articolol’allenatoresembra essere il primo su CalcioWeb.