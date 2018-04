huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Avanziamo 5 proposte sociali e ripartiamo dal 'vincolo' di popolo - patriziarutigl1 : RT @HuffPostItalia: Avanziamo 5 proposte sociali e ripartiamo dal 'vincolo' di popolo - HuffPostItalia : Avanziamo 5 proposte sociali e ripartiamo dal 'vincolo' di popolo -

(Di martedì 3 aprile 2018) Serve dare la parola agli elettori. Pochi o tanti che siano. Ridare la parola vuol dire che -se la nascita di un nuovo governo vedrà la luce in tempi non brevi- sarà necessario aprire una riflessione che vada oltre le deliberazioni dei gruppi parlamentari.Ascoltare e far decidere. Una consultazione modello Spd. Non per fare "ammuina" né per lavarsi la coscienza. Ma per riattivare un "" di. Abbiamo 18 parlamentari, pochissimi. Non sono decisivi né per maggioranze né per governi. Ma i nostri voti possono orientare. Orientare persino l'altra discussione difficile -verso cui nutro profondo rispetto- che attraversa il Pd.Gli elettori ci hanno collocato all'opposizione, dice Renzi. Termine nobile, ma errato. Gli elettori piuttosto ci hanno relegato in minoranza. In un sistema parlamentare e prevalentemente proporzionale l'opposizione si ...