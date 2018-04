Auto contro albero | muore 21enne | 4 feriti

Con l'Auto contro il muro di un'azienda : morto un uomo : E' andato a sbandare in maniera autonoma, per cause ancora da chiarire, contro il muro di un'azienda in via Val della Torre, 125 a Caselette poco dopo le 20. Il conducente 40enne di una Mercedes Slk ...

Scontro tra due Auto a Precenicco : Erano da poco passate le 15.30 quando, lungo la strada provinciale 56 , in comune di Precenicco , due auto si sono scontrate, per cause ancora al vaglio delle Forze dell'ordine. Si tratta di una Fiat ...

Auto esce di strada e si schianta contro un albero : Un'Auto, questa mattina, è uscita di strada, poco prima delle 7, lungo la statale 13 , in comune di Codroipo . La macchina, una Peugeot 207, è finita nel fossato e ha terminato la sua corsa contro un ...

Marano - Auto a folle velocità si schianta contro un palo della luce. Salvo il conducente : Si è schiantato a folle velocità contro un palo della luce di via Castel Belvedere, popolosa frazione di Marano, rischiando anche di investire alcuni passanti. Una Fiat Punto, guidata da un cittadino ...

Roma - scontro tra Auto : madre e figlio in ospedale : Una madre e il figlio sono stati trasportati con l'elisoccorso in ospedale , dopo un incidente stradale avvenuto all'Infernetto, a Roma. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando della Capitale ...

Sbatte contro un'Auto in sosta a Selz di Ronchi e si ribalta : Incidente, ieri mattina attorno alle 10, lungo via Fornaci a Selz di Ronchi dei Legionari . A rendersi protagonista dell'accaduto F.P., settantacinquenne locale, che, complice la pioggia, ha urtato un'...

Trento - un'altra Auto in contromano : Trento. Distrazione? Guida in stato di alterazione? Sono le domande che ci si fa quando si assiste ad uno dei sempre più numerosi casi di auto che viaggiano in contromano. Anche a Trento gli episodi ...

Scontro tra Auto a Morozzo : 7 feriti - grave bimbo di 5 anni : Scontro tra due auto a Morozzo , CN, 7 feriti: due codici gialli e 4 verdi trasportati al Santa Croce di Cuneo. Un bambino di 5 anni è stato trasportato al Regina Margherita in codice rosso con trauma ...

Auto si schianta contro un hotel - l’edificio crolla : almeno dieci morti sotto le macerie : La tragedia nella serata di sabato a Indore, nell’India centrale. La struttura era già fatiscente ma veniva usata regolarmente.Continua a leggere

Auto si schianta contro un hotel - l’edificio crolla : almeno dieci morti sotto le macerie : Auto si schianta contro un hotel, l’edificio crolla: almeno dieci morti sotto le macerie La tragedia nella serata di sabato a Indore, nell’India centrale. La struttura era già fatiscente ma veniva usata regolarmente.Continua a leggere La tragedia nella serata di sabato a Indore, nell’India centrale. La struttura era già fatiscente ma veniva usata regolarmente.Continua a […]

Auto contro capriolo : incidente a Gattinara : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Auto contro capriolo: incidente ...

Auto contro un hotel - l'edificio crolla : almeno dieci morti e cinque dispersi : Un hotel di tre piani è crollato causando la morte di almeno dieci persone a Indore, cittadina dell'India centrale, nello stato del Madhya Pradesh. Imprecisato il numero dei feriti, mentre...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora India : Auto contro hotel - crollo provoca almeno 10 morti (1 aprile 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: è morto Luigi De Filippo. India: auto contro hotel, crollo provoca almeno 10 morti. La Juve vola a +4 in classifica. (1 aprile 2018).(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 09:10:00 GMT)

Tesla : Auto scontro mortale aveva pilota Automatico inserito : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...