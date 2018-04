Atlanta | attacco hacker alle istituzioni Anche questa volta si poteva evitare

ilfattoquotidiano

: Atlanta è stata colpita da un attacco informatico ed è dovuta tornare a fare le cose con carta e penna - ilpost : Atlanta è stata colpita da un attacco informatico ed è dovuta tornare a fare le cose con carta e penna - MarcoLorux : RT @ColonnaGiuseppe: Un #ransomware ha bloccato la città di #Atlanta. L’attacco #hacker dimostra quanto siano vulnerabili i sistemi informa… - antoniocard76 : RT @G_Manfredi: #SocialProCiv #PASocial #Emergenza24 Siamo #Fragili o #Resilienti? Una cosa è sicura: ciò che può capitare, prima o poi suc… -

(Di martedì 3 aprile 2018) Il sindaco dinell’uovo di Pasqua non ha trovato la soluzione al suo problema. Nessuno dei suoi collaboratori e neun qualsivoglia cittadino di notoria fortuna ha avuto come sorpresa la chiave per decifrare il patrimonio informativo che consente il regolare funzionamento della città e della sua cintura metropolitana (con quasi sei milioni di abitanti). Visto che le feste sono trascorse, spieghiamoci meglio. Da dieci giorni la capitale dello stato americano della Georgia,(quella che nel 1996 ha ospitato le Olimpiadi), è sotto scacco informatico. Sedici anni di digitalizzazione di dati, fascicoli, pratiche, archivi sono andati in fumo. Nessun incendio (in quel caso forse si sarebbe salvato qualcosa), ma la “semplice” cifratura di tutto quel che era memorizzato su sistemi centrali e computer collegati. Tonnellate virtuali di informazioni sono illeggibili da una ...