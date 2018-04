Atalanta - Sampdoria 1-2 : per la vittoria ci pensa Zapata| :

Atalanta-Sampdoria 1-2. Caprari firma il vantaggio - pari di Toloi - decide Zapata : Fa festa la Sampdoria a Bergamo nel recupero della 27a giornata di Serie A. Ringrazia la squadra di Giampaolo per due errori determinanti dell'Atalanta: il primo al 43' su una dormita di Toloi, e ...

Atalanta-Sampdoria 0-1 - Genoa-Cagliari 1-0 - Udinese-Fiorentina 0-1 : partite in diretta live : Atalanta-Sampdoria, Genoa-Cagliari e Udinese-Fiorentina, recupero 27ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato e tabellino.

Atalanta - tre punti per l'EuroFuga Scontro diretto contro la Sampdoria : L'Eco di Bergamo, come sempre, vi propone la cronaca in diretta della partita. LE FORMAZIONI UFFICIALI Atalanta : Berisha; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Cristante; ...

Atalanta-Sampdoria e Genoa-Cagliari - le formazioni ufficiali : Atalanta-Sampdoria e Genoa-Cagliari, le formazioni ufficiali, continua il turno che vale nel campionato di Serie A, interessanti partite. Promette spettacolo Atalanta-Sampdoria, scontro tra due squadre che stanno disputando una grande stagione, importante scontro salvezza tra Genoa e Cagliari. Atalanta-Sampdoria Atalanta – Berisha; Toloi, Mancini, Masiello, Castagne, De roon, Freuler, Hateboer, Cristante, Petagna, Gomez; Sampdoria – ...

Atalanta-Sampdoria - ecco le formazioni ufficiali : Sfida per la zona Uefa tra Atalanta e Sampdoria per il recupero della giornata di campionato di Serie A rinviata per via della prematura scomparsa di capitan Astori. formazioni ufficiali: Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, De roon, Freuler, Castagne; Cristante; Petagna, Gómez. A disp.: Rossi, Gollini; Palomino, Gosens, Cornelius, Caldara, Melegoni, Haas, Bastoni, Barrow. All.: Gasperini Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; ...

Atalanta-Sampdoria - dalle 18.30 La Diretta Gasperini punta l'Europa : Atalanta e Sampdoria si sfidano in una partita che potrebbe riavvicinare sensibilmente i bergamaschi all'Europa se dovessero riuscire a battere la squadra guidata da Giampaolo oggi a Bergamo. I ...

Sampdoria a Bergamo per il match con l'Atalanta - sperando ancora nell'Europa : Genova - Nel peggiore momento stagionale, arrivano le rese dei conti : Atalanta in trasferta oggi, in un confronto dall'aroma europeo, e derby in casa sabato, per confermare la supremazia cittadina. ...

