Astronomia | la Via Lattea si espande al ritmo di 500 metri al secondo

Astronomia : la NASA rinvia il lancio del James Webb Space Telescope a maggio 2020 : Il James Webb Space Telescope della NASA sta vivendo le fasi di integrazione e test finali che richiederanno più tempo per assicurare una missione di successo. Dopo una valutazione delle operazioni che restano da fare per il complesso osservatorio spaziale, la finestra di lancio del 2019 prevista per Webb è ora rinviata a maggio 2020 circa. Robert Lightfoot, amministratore della NASA, ha dichiarato: “Webb è il progetto di maggiore priorità per ...

Astronomia : il viaggio del sistema binario transnettuniano Typhon-Echidna attraverso la regione planetaria : Tra l’attuale popolazione degli 81 binari transnettuniani (TNB) conosciuti, solo due si trovano in orbite che attraversano quella di Nettuno. Si tratta di Typhon-Echidna e di Ceto-Phorcys. In un nuovo studio, i ricercatori Araujo, Galiazzo, Winter e Sfair, della Sao Paulo State University, si sono concentrati sull’evoluzione temporale del sistema binario Typhon-Echidna attraverso i sistemi planetari interni ed esterni. Hanno analizzato le ...

Astronomia : l’incanto della Via Lattea nel cielo di Porto Badisco (LE) [FOTO] : A corredo dell’articolo uno scatto suggestivo: è una foto della Via Lattea, catturata circa un’ora prima dell’alba di oggi 20/3/2018 a Porto Badisco (LE). “Con la fotografia – spiega l’autore Aleandro Carratta – cerco di trasmettere l’emozione che si prova ammirando tutto quello che la natura ci permette di vedere al di fuori delle città.” L'articolo Astronomia: l’incanto della Via ...

Astronomia - ESO : nel cielo di La Silla la Via Lattea - Orione e l’Anello di Barnard : Questo scatto spettacolare dall’osservatorio di La Silla di ESO in Cile è stato ripreso dall’ambasciatore fotografo di ESO Yuri Beletsky, e svela ogni sorta di sorprese! Il piano centrale della nostra galassia si estende, leggermente curvo, attraverso l’immagine disseminata da macchie brillanti di gas e strisce scure e intrecciate di polvere. Malgrado sia un po’ difficile all’inizio distinguerla rispetto al fondo cosmico, la costellazione ...

Astronomia : agenzia spaziale europea di Frascati - al via il corso sull’Evoluzione Stellare : Sarà dedicato all’affascinante tema dell’evoluzione Stellare il nuovo corso della Scuola di Astronomia dell’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA) in programma dal 13 marzo al 10 aprile. A ospitare le lezioni multimediali, a cura di autorevoli esponenti della ricerca scientifica, la sede dell’Istituto Europeo di Ricerca spaziale (ESRIN) dell’agenzia spaziale europea (ESA) di Frascati. Solo la lezione inaugurale del corso si ...

Astronomia : nuova luce sulle origini dei gruppi di stelle situati nell’alone della Via Lattea : Si trovano in ampie strutture collocate nell’alone della nostra galassia e la loro origine è stata a lungo dibattuta: sono dei gruppi di stelle che un tempo erano ritenuti ‘invasori’ della Via Lattea, mentre un recente studio, condotto da un team internazionale di astronomi coordinato dal Mpia (Max Planck Institute for Astronomy), sostiene che siano stati letteralmente buttati fuori. La ricerca, illustrata nell’articolo “Two ...

Astronomia : Via Lattea e Andromeda - cambio di prospettiva : La Via Lattea e Andromeda potrebbero condividere la stessa ‘taglia’. Finora si riteneva che la nostra vicina Andromeda fosse due o tre volte più grande della nostra galassia, ma uno studio condotto dalla University of Western Australia ha evidenziato che Andromeda potrebbe essere 800 miliardi di volte più pesante del Sole o addirittura condividere le stesse dimensioni della Via Lattea. Andromeda – spiega Global Science – è una ...

Astronomia : svelata l’esistenza di due nuovi pianeti gioviani caldi : La grande famiglia dei gioviani caldi da oggi conta due membri in più. Come suggerisce la parola questi pianeti assomigliano a Giove, ma sono fuori dal Sistema Solare e al contrario del nostro gigante gassoso orbitano vicinissimi alla loro stella madre. Sono mediamente otto volte più prossimi alla superficie del loro astro rispetto alla distanza Mercurio-Sole: caratteristica che spiega la loro elevatissima temperatura, da cui l’aggettivo ...

Astronomia : scoperti i primi pianeti fuori al di fuori della Via Lattea : Scoperta una famiglia di pianeti al di fuori della Via Lattea: impiegando microlenti, un gruppo di astrofisici dell’Università dell’Oklahoma ha rilevato oggetti nello spazio extragalattico che oscillano tra la massa della Luna e quella di Giove. La scoperta, pubblicata su The Astrophysical Journal da Xinyu Dai e Eduardo Guerras, è stata effettuata grazie al telescopio spaziale Chandra della Nasa. “E’ la prima volta che ...

Astronomia : ecco J0815+4729 - una delle prime stelle a formarsi nella Via Lattea : E’ stata soprannominata J0815+4729, ed è una delle stelle più antiche della Via Lattea: descritta su The Astrophysical Journal, la sua scoperta si deve ai ricercatori dell’Istituto di Astrofisica delle Canarie nell’ambito del progetto di cartografia digitale celeste Sloan Digital Sky Survey (Sdss), grazie anche a Osiris (Optical System for Imaging and low-intermediate-Resolution Integrated Spectoscopy), strumento montato sul ...

Astronomia : ecco Ngc 3201 - un ammasso globulare unico nella Via Lattea : Una convention di migliaia di stelle temute insieme dalla gravità, situata a oltre 16mila anni luce di distanza verso la costellazione della Vela: è lo scintillante cluster globulare Ngc 3201, protagonista dell’ultimo servizio fotografico di Hubble. Questo genere di ammassi è presente in tutte le galassie di vaste dimensioni, ma la loro origine e il loro ruolo nei processi di formazione galattica presentano ancora numerosi interrogativi; questo ...