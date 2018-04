Ascolti tv | per la replica de Il Commissario Montalbano oltre 6 | 5 milioni di

Ascolti TV - 31 marzo 2018 : C’è posta per te “saluta” col 23 - 3% di share : Ascolti tv di sabato 31 marzo 2018: chi ha vinto tra Ballando con le stelle e C’è posta per te? Tra Ballando con le stelle e C’è posta per te, chi ha vinto la sfida Auditel (finale)? Questi gli Ascolti tv di sabato 31 marzo 2018. Ieri sera su Canale5 l’undicesima ed ultima puntata di […] L'articolo Ascolti TV, 31 marzo 2018: C’è posta per te “saluta” col 23,3% di share proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV - 31 marzo 2018 : C’è posta per te “saluta” col 23 - 5% di share : Ascolti tv di sabato 31 marzo 2018: chi ha vinto tra Ballando con le stelle e C’è posta per te? Tra Ballando con le stelle e C’è posta per te, chi ha vinto la sfida Auditel (finale)? Questi gli Ascolti tv di sabato 31 marzo 2018. Ieri sera su Canale5 l’undicesima ed ultima puntata di […] L'articolo Ascolti TV, 31 marzo 2018: C’è posta per te “saluta” col 23,5% di share proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV - 31 marzo 2018 : C’è posta per te “saluta” al 23 - 5% di share : Ascolti tv di sabato 31 marzo 2018: chi ha vinto tra Ballando con le stelle e C’è posta per te? Tra Ballando con le stelle e C’è posta per te, chi ha vinto la sfida Auditel (finale)? Questi gli Ascolti tv di sabato 31 marzo 2018. Ieri sera su Canale5 l’undicesima ed ultima puntata di […] L'articolo Ascolti TV, 31 marzo 2018: C’è posta per te “saluta” al 23,5% di share proviene da Gossip e Tv.

C’è posta per te inarrestabile : De Filippi chiude con boom di Ascolti : Maria De Filippi: ottimi ascolti per l’ultima puntata di C’è posta per te Si è conclusa ieri sera la ventunesima edizione di C’è posta per te, il people show che si conferma il più amato e il più scelto dal pubblico italiano del sabato sera. Questa edizione, in onda dal 13 gennaio al 31 marzo, è stata molto fortunata dal punto di vista dello share, facendo registrare una media quasi del 30% di share pari a quasi 6 milioni di ...

Ascolti TV | Sabato 31 Marzo 2018. C’è Posta Per Te chiude con il 23.4% - Ballando 18.2% (anteprima 16.8%) : Gerry Scotti e Maria De Filippi Nel Sabato sera prima di Pasqua, caratterizzato dal posticipo Juventus-Milan, su Rai1 la quarta puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle ha conquistato 4.020.000 spettatori pari al 16.8% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.46 alle 21.52, e 3.388.000 spettatori pari al 18.2%, dalle 21.56 alle 0.44. Su Canale 5 l’ultima puntata di C’è Posta per Te – in onda dalle 21.21 alle 0.50 ...

Ascolti TV | Sabato 31 Marzo 2018. C’è Posta Per Te chiude al 23.4% - Ballando 18.2% (anteprima 16.8%) : Gerry Scotti e Maria De Filippi Nel Sabato sera prima di Pasqua, caratterizzato dal posticipo Juventus-Milan, su Rai1 la quarta puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle – in onda dalle alle – ha conquistato 4.020.000 spettatori pari al 16.8% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.41 alle 21., e 3.388.000 spettatori pari al 18.2%, dalle 21. alle 0. . Su Canale 5 l’ultima puntata di C’è Posta per Te – in ...

Ascolti tv ieri - Ballando con le stelle vs C’è posta per te | Auditel 31 marzo 2018 : Buona domenica a tutti e buona Pasqua amici lettori. Anche oggi, giorno di preghiera e riflessione, la vostra SuperGuidaTv non va in vacanza e vi riporta prontamente i risultati relativi ai dati Auditel di ieri sera, sabato 31 marzo 2018. Scopriamo assieme, dunque, quale tra i principali palinsesti del digitale terrestre è stato preferito dalla maggior parte degli italiani è s’è aggiudicato il gradino più alto degli Ascolti tv. Ascolti tv ...

“Ecco perché la mia Maria batte sempre Milly Carlucci” - lo dice Costanzo. Gli Ascolti parlano chiaro : la ‘guerra’ del sabato sera la vince ogni volta C’è posta per te. E sul motivo Maurizio non ha dubbi : Maria De Filippi con C’è posta per te su Canale 5, Milly Carlucci con Ballando con le Stelle su Raiuno. È la ‘guerra’ del sabato sera, bellezza. La Carlucci è tornata da poche settimane con la nuova edizione del talent danzerino in cui i vip o presunti tali si mettono alla prova in pista, coadiuvati ovviamente dal professionista di turno. La De Filippi, invece, tiene compagnia agli italiani con ospiti bomba e storie ...

RAI * Ascolti TV VENERDì 30 MARZO : Grande partecipazione per la ' Via Crucis ' - in 4 milioni e mezzo all'ascolto - : ... 2 milioni 898mila, ; in seconda serata, invece, la puntata speciale "Le Croci del mondo" del programma 'Viaggio nella Chiesa di Francesco", a cura di Rai Vaticano, è stata seguita da 2 milioni ...

Ascolti tv - oltre 6 milioni di telespettatori per Don Matteo 11 : Ancora una volta Don Matteo, arrivato all’edizione numero 11, nel giorno in cui Terence Hill compie 79 anni conquista la prima serata tv del 29 marzo su Rai1 con 6 milioni 110mila telespettatori e il 24.97% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5, il film di Fausto Brizzi Forever Young ha raccolto 1 milione 871mila telespettatori pari all’8.28% di share. Meglio ha fatto, su Rai2, la seconda puntata del talent The Voice of Italy, ...

Ascolti tv : Il diavolo veste Prada vince la serata - record stagionale per ' Chi l'ha visto? '. Molto seguiti i funerali di Frizzi : Il programma più visto della prima serata di ieri è stato il film Il diavolo veste Prada, trasmesso da Canale5, seguito da 2.725.000 spettatori, pari al 12.13% di share. Un primato raggiunto in una ...

Ascolti tv - oltre 5 milioni di telespettatori per i funerali di Fabrizio Frizzi : Il programma più visto della prima serata del 28 marzo è stato il film “Il Diavolo veste Prada”, trasmesso da Canale5, seguito da 2.725.000 telespettatori, pari al 12.13% di share. Ascolti tv prime time Un primato raggiunto in una prima serata che ha visto segnare risultati di Ascolti simili tra le varie reti. Su Rai3 infatti “Chi l’ha visto?” ha registrato il valore più alto di stagione con 2.630.000 e ...

«Pappa e Ciccia» : boom di Ascolti per il revival (e Trump si congratula) : Gli americani non vedevano l’ora di riaprire i loro salotti alla famiglia Conner. Il revival di Pappa e Ciccia – titolo originale Roseanne – ha debuttato il 27 marzo sul canale Abc con la bellezza di 18 milioni di spettatori (il miglior risultato degli ultimi 6 anni per uno show dell’emittente): un numero sorprendente, se si considera il panorama televisivo sovraffollato. LEGGI ANCHEJohn Goodman: da «Lebowski» al ritorno ...

Frizzi - Ascolti record per la diretta dei funerali : Oltre 5 milioni di telespettatori per il 42,7% di share I funerali di Fabrizio Frizzi Frizzi, la moglie Carlotta abbraccia Valeria ai funerali Fabrizio Frizzi, amici e fan alla camera ardente in Rai