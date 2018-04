“Arrestata” E spunta la foto segnaletica della modella di Victoria’s Secret che scatena

caffeinamagazine

(Di martedì 3 aprile 2018) “Forse è la prima volta che posa di fronte all’obiettivo senza trucco”. Quando si dice ‘oltre al danno, pure la beffa’. La nota moviene arrestata e, appena viene diffusa la sua, l’ironia in rete corre alla velocitàluce. In effetti fa caso vederla totalmente al naturale, coi capelli in disordine e senza la minima traccia di make up sul volto, come siamo abituati a vederla in passerella. Ma la notizia è che è finita in manette. Proprio lei, che è giovanissima oltre che con una carriera in ascesa, si sarebbe fatta beccare in possesso di marijuana. A riportare il fatto, che risale a qualche settimana fa, è il solito informatissimo Tmz, secondo cui la splendida indossatrice finirà sotto processo. È già stata rilasciata la moin questione, ma ha comunque passato alcune ore in prigione, si legge sul sito. Gli agenti ...