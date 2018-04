Arabia Saudita | condannati a morte per stregoneria

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 aprile 2018) Il tema non è nuovo, l’avevamo già affrontato qui. In questi ultimi anni, nulla è cambiato: insi può essere, e poi decapitati, per il “reato” di. Il direttore dell’ufficio per la protezione dei cittadini dell’Indonesia all’estero ha reso noto, pochi giorni fa, che dal 2011 al 2018 102 indonesiani sono statiin: tre sono stati decapitati, 79 graziati e 20 sono ancora in attesa di conoscere la loro sorte. Tra questi ultimi, cinque sono stati giudicati colpevoli di aver praticato le arti magiche o la. In che modo lo avrebbero fatto? Portando con sé un jimat, un amuleto porta-fortuna tradizionale: ad esempio un ciuffo di capelli conservato in un piccolo raccoglitore. Per le autorità saudite, affidare il proprio destino a chiunque non sia Dio onnipotente è un reato capitale. Questa storia, così come ...