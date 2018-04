Aprile con la Rivista del Cinematografo

Todi. Il premio Oscar Nicola Piovani - venerdì 6 Aprile - alle 21 con LA MUSICA È PERICOLOSA " CONCERTATO. : I video di scena integrano il racconto con immagini di film, di spettacoli e, soprattutto, immagini che artisti come Luzzati e Manara hanno dedicato all'opera MUSICAle di Piovani. Si può prenotare ...

Grande Fratello al via martedì 17 Aprile. Davide Maggio anticipa - Barbara D’Urso conferma : nel cast anche concorrenti «in parte già noti. Magari qualche fidanzato di…» : Barbara D'Urso Barbara D’Urso è pronta al ritorno in prima serata con il Grande Fratello. A quindici anni di distanza dall’ultima volta, la conduttrice riprende le redini del reality che era solito ospitare dei perfetti sconosciuti. Lo farà anche in questa nuova edizione, la quindicesima, ma con loro abiteranno la Casa anche dei “quasi famosi”. Non che avessimo bisogno di conferme, ma è la stessa conduttrice a ...

Samsung pubblica i dettagli delle patch di Aprile e il manuale di Galaxy Note 8 con Oreo : Samsung pubblica i dettagli riguardanti le correzioni portate dalle nuove patch di sicurezza di aprile 2018, in arrivo nei prossimi giorni, e il manuale utente di Galaxy Note 8 aggiornato ad Android 8.0 Oreo. L'articolo Samsung pubblica i dettagli delle patch di aprile e il manuale di Galaxy Note 8 con Oreo proviene da TuttoAndroid.

Patente e libretto di circolazione con lo stesso nome? Dal 3 Aprile non è cambiato nulla : (Foto: Florian Gaertner/Getty Images) Negli ultimi giorni è ricomparsa online una storia vecchia di oltre tre anni relativa alle automobili e alle norme sulla circolazione. Secondo quanto pubblicato pochi giorni prima di Pasqua dal sito acchiappa-click TgNews24, “dal 3 aprile la carta di circolazione (il libretto) e la Patente dovranno coincidere: gli automobilisti che usano vetture non intestate a loro nome, e che non aggiorneranno la ...

Nek Max Renga in concerto a Napoli il 3 Aprile : info - scaletta e ultimi biglietti : Nek Max Renga in concerto a Napoli il 3 aprile riprendono il tour che andranno a concludere con il grande evento all'Arena di Verona. Il trio si è preso un mese di pausa dal palco per la promozione del disco che hanno rilasciato il 9 marzo scorso, per il quale hanno tenuto un lungo firma copie nel quale hanno incontrato i fan. Gli ultimi biglietti per assistere al concerto sono ancora in prevendita su TicketOne e in tutti i canali ...

Più conveniente la promozione TIM con ricarica gratis di 10 euro entro il 4 Aprile : Giunge puntuale in queste ore la promozione TIM utile per ottenere una ricarica gratis. Come sempre avviene con la compagnia telefonica in questione, tutto ruota attorno a due ricariche che gli utenti interessati dovranno portare a termine a distanza di trenta giorni, ma come si potrà notare dal nostro approfondimento di oggi, la prima tornata di aprile prevede degli importi differenti e tutto sommato condizioni economiche più vantaggiose per ...

Il film consigliato di oggi - martedì 3 Aprile : Predestination : Un particolare agente governativo viaggia fra varie epoche per catturare un terrorista ed evitare che commetta un attentato. Questa la trama del thriller fantascientifico Predestination, film consigliato per stasera, martedì 3 aprile. Il protagonista è Ethan Hawke, che coi suoi viaggi temporali vi catturerà da inizio a fine pellicola! film da vedere oggi: Predestination Per gli amanti dei thriller e dei viaggi nel tempo, il film suggerito nella ...

TERRA DI CONFINE - OPEN RANGE/ Su Rete 4 il film con Kevin Costner (oggi - 3 Aprile 2018) : TERRA di CONFINE – OPEN RANGE, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 3 aprile 2018. Nel cast: Kevin Costner che ha diretto anche la regia, Robert Duvall e Annette Bening. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 11:01:00 GMT)

Livorno : contributi straordinari a sostegno delle famiglie alluvionate - scadenza il 16 Aprile : Si avvicina la data di scadenza (il 16 aprile prossimo) per presentare domanda di contributo straordinario da parte di coloro che hanno subito danni dall’alluvione del 10 settembre. Si tratta di un contributo straordinario che il Comune mette a disposizione per un totale di 365 mila euro (somma dei 200 mila euro messi a disposizione nel bilancio 2018 e del saldo del conto corrente “Livorno nel cuore”) a sostegno di quelle famiglie che hanno ...

25 Aprile - blitz contro l'istituto pedagogico della Resistenza di Milano : porte e finestre rotte - archivi devastati : La denuncia su Facebook. Fiano: "Prima il circolo Pd della Barona, poi la rievocazione nazista a Cologno. Stanno rialzando la testa"

QUALUNQUEMENTE/ Su Rai Movie il film con Antonio Albanese (oggi - 3 Aprile 2018) : QUALUNQUEMENTE, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 3 aprile 2018. Nel cast: Antonio Albanese e Lorenza Indovina, alla regia Giulio Manfredonia. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 10:27:00 GMT)

E' UNA SPORCA FACCENDA - TENENTE PARKER!/ Su Iris il film con John Wayne (oggi - 3 Aprile 2018) : È una SPORCA FACCENDA TENENTE PARKER!, il film in onda su Iris oggi, martedì 3aprile 2018. Nel cast: John Wayne, Eddie Albert e Diana Muldaur, alla regia John Sturges. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 10:19:00 GMT)

Consultazioni al via il 4 Aprile. Ecco chi andrà al Quirinale : (Foto: corte interna del Quirinale – wikipedia.org) Passata la Pasqua è tempo di Consultazioni che iniziano ufficialmente mercoledì 4 aprile e si susseguiranno fino a quando non verrà creato il governo o fino a quando sarà palese l’impossibilità di crearne uno. Le Consultazioni avvengono sotto l’egida del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che accoglierà al Quirinale tutte le forze politiche. Il calendario I primi a essere ...