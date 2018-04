Apple VS Facebook : 'La privacy è un diritto umano' : I due colossi dell'economia internazionale, Apple e Facebook, entrano in battaglia per quanto riguarda il sociale e la protezione dei nostri dati personali. Sull'onda dello scandalo Cambridge Analytica, Apple dice: "Noi potremmo fare tonnellate di soldi se monetizzassimo i nostri clienti, se i nostri clienti fossero i nostri prodotti... ma abbiamo scelto di non farlo: non intendiamo trafficare nella vostra vita personale. Per noi la privacy è un ...

Apple vs Facebook : "Noi non monetizziamo i nostri clienti - non li trattiamo da prodotti. La privacy è un diritto umano" : "Noi potremmo fare tonnellate di soldi se monetizzassimo i nostri clienti, se i nostri clienti fossero i nostri prodotti...ma abbiamo scelto di non farlo: non intendiamo trafficare nella vostra vita personale. Per noi la privacy è un diritto umano, una libertà civile".Apple contro Facebook sull'onda dello scandalo di Cambridge Analytica, la società di analisi e marketing che ha violato i profili di 50 milioni di utenti del ...

Apple - Ibm e Tesla contro Facebook. E la Silicon Valley si spacca sul datagate : Lo scandalo Cambridge Analytica è tutt'altro che alle spalle. Gli effetti sono ancora evidenti sull'andamento del titolo azionario di Facebook. E anche il fronte delle indagini sembra...

Inchiesta sui rapporti Trump-Russia - i Dem vogliono l'aiuto di Apple e Facebook : Insomma, il russiagate sembra ancora tenere banco nella politica internazionale di queste settimane, anche se sembra difficile poter portare alla luce il contenuto di alcuni messaggi scambiati all'...

I segreti dietro il successo di Amazon - Apple - Facebook e Google : Pubblichiamo di seguito un estratto del libro The Four: I padroni di Scott Galloway, edito da Hoepli. Il volume indaga le ragioni del potere e del successo dei cosiddetti Quattro Cavalieri, ossia Amazon, Apple, Facebook e Google. ———————————————- Il framework delle parti anatomiche – cervello, cuore, genitali – ha molto a che fare con lo straordinario ...

Nuovi risparmiatori in mano a Facebook - Apple e Amazon : Gli under 35, nati tra gli anni ‘80 e il 2001, rappresentano il 40% della popolazione mondiale, il 25% di quella Europea. Cresciuti con internet, nell’era della globalizzazione, sono...

Microsoft e Facebook superano il test bilancio. Stasera tocca a Apple e Amazon : Teleborsa, - Microsoft e Facebook superano a testa alta l'attesissimo test delle trimestrali facendo ben sperare per un proseguimento del momento magico del settore high tech statunitense. Microsoft ...

