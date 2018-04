Apple VS Facebook | ' La privacy è un diritto umano'

Blastingnews

(Di martedì 3 aprile 2018) I due colossi dell'economia internazionale,, entrano in battaglia per quanto riguarda il sociale e la protezione dei nostri dati personali. Sull'onda dello scandalo Cambridge Analytica,dice: "Noi potremmo fare tonnellate di soldi se monetizzassimo i nostri clienti, se i nostri clienti fossero i nostri prodotti... ma abbiamo scelto di non farlo: non intendiamo trafficare nella vostra vita personale. Per noi laè un, una libertà civile". Sì, laè un, è quelche trova il suo esprimersi in Italia nel decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, un decreto violato e umiliato dal colosso a sfondo blu,, e che sembra essere decaduto dopo quella vendita di 50 milioni di profili americani necessari, o meglio, utili, alla campagna elettorale di "The Donald". Cosa dice? L'amministratore delegato di, Tim ...