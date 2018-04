Apple studia i chip fatti in casa | contraccolpo su Stm in Borsa

L'iPhone pieghevole/ La Apple studia come rivoluzionare il mondo degli smartphone : bisognerà attendere il 2020 : L'iPhone pieghevole, l'Apple sta studiando come rivoluzionare il mondo degli smartphone: bisognerà attendere il 2020 per un dispositivo che sarà in grado di fare cose incredibili.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 19:36:00 GMT)

Apple aiuterà il premio Nobel Malala a far studiare 100mila ragazze : Da sinistra, Tim Cook, ad di Apple, con Malala Yousafzai (foto: Apple) Malala Yousafzai, il più giovane premio Nobel per la pace della storia, si allea con Apple per sostenere l’istruzione delle ragazze. L’attivista pakistana, da sempre impegnata in campagne per le pari opportunità e la scolarizzazione femminile, guida un fondo, il Malala Fund, che finanzia per dodici anni gli studi di bambine e adolescenti. Da oggi Apple diventa il ...

