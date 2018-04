Appendino incontra presidente e giocatori Real Madrid

calcioweb.eu

: FOTO - Ronaldo firma la maglia a Chiara Appendino: la sindaca incontra il Real Madrid - LaPresse_news : FOTO - Ronaldo firma la maglia a Chiara Appendino: la sindaca incontra il Real Madrid - Corriere : RT @CorriereTorino: La sindaca Appendino incontra il Real Poi chiede l'autografo a Ronaldo - Foto - CorriereTorino : La sindaca di Torino @c_appendino tifosissima della Juve, ha incontrato al Golden Palace la squadra del Real Madrid… -

(Di martedì 3 aprile 2018) Questa mattina la sindaca di Torino, Chiara, hato la squadra del, da ieri nel capoluogo piemontese per l’incontro di questa sera di Champions League con la Juventus. A fare gli onori di casa ilFlorentino Pérez. La sindaca ha salutato tutta la squadra, portando in omaggio un piccolo toro in bronzo, simbolo della Città. (Adnkronos) L'articolosembra essere il primo su CalcioWeb.