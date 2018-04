: Appalti truccati nella sanità, in Liguria perquisizioni e arresti. Se aveste un minimo di pudore dovreste scompari… - NicolaMorra63 : Appalti truccati nella sanità, in Liguria perquisizioni e arresti. Se aveste un minimo di pudore dovreste scompari… - TgLa7 : #Sanita': appalti truccati in asl ligure, 11 arresti - Nicola_Berga : RT @NicolaMorra63: Appalti truccati nella sanità, in Liguria perquisizioni e arresti. Se aveste un minimo di pudore dovreste scomparire pe… -

Operazione anticorruzione della Guardia di Finanza a La, nell'ambito dinella: in carcere 4 persone, altre 7 ai domiciliari. Tra gli arrestati, un dirigente della Asl5 e due dirigenti di una multinazionale di apparecchiature ospedaliere. Al primo si contestano i reati di corruzione, concussione, turbativa d'asta, rivelazione del segreto d'ufficio,falso in atto pubblico. Agli altri due,corruzione e turbativa d'asta.Tra le persone finite ai domiciliari,una era già stata condannata in altro procedimento.(Di martedì 3 aprile 2018)