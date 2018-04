Antartide | al via reclutamento di medici e tecnici per missione di un anno alla stazione

meteoweb.eu

(Di martedì 3 aprile 2018) Per chi avesse sempre sognato di vivere un’esperienza unica tra ghiacci perenni in un paesaggio suggestivo e remoto ecco l’opportunità giusta: entro il 18 aprile 2018 è possibile presentare domanda per lavorare 12 mesi (da novembre 2018 a novembre 2019) presso laitalo-francese “Concordia” sul plateau antartico a oltre 3mila metri di altitudine, nell’ambito della 34a spedizione italiana in. In questa fase sono richiesticon documentata esperienza nell’area dell’emergenza, un tecnico elettronico e un tecnico informatico. La selezione sarà effettuata dall’Unità Tecnicadell’ENEA, che come ognisi occuperà di costituire e formare il gruppo tecnico-logistico di supporto alle attività scientifiche presso la base scientifica internazionale. Può candidarsi esclusivamente personale già dipendente di Strutture sanitarie pubbliche (per i), Enti ...